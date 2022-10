“Alta competencia”: acuerdo entre Antel y Disney en la mira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El acuerdo entre Antel y Disney para la distribución de los servicios de streaming Disney+ y Star+ cambia las reglas del juego en el mercado local. Algunos de los afectados podrían ser los cableoperadores, que ya vienen con una caída de los clientes. Además, están en desventaja hasta que no se los habilite a vender internet, que será a través de la modificación de la Ley de Medios en la Rendición de Cuentas aprobada recientemente.

Uno de los puntos claves es que Star+ es el único que puede transmitir fútbol uruguayo por streaming, de la señal que proporciona Tenfield, tras la firma por los derechos en los primeros meses de este año. El acuerdo comercial afectó de manera directa a los cableoperadores ya que perdieron la habilitación para reproducir estos eventos deportivos en sus propias plataformas.



El otro punto importante es que Disney+ y Star+ tienen una amplia variedad de series y películas, el primero más enfocado en el público infantil y el segundo en el adulto.



Desde la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) no ven amenazas en el acuerdo entre Antel y Disney, que aún necesita de la aprobación del Tribunal de Cuentas. Su presidente, Washington Melo, indicó a El País que, “cuanta más apertura y competencia haya (en el mercado), se beneficia la gente”.



Sobre el fútbol uruguayo en particular, aseguró que el “grueso” de los clientes de la cámara “hoy prefiere llegar a su casa, prender el televisor y ver el partido”. Además, destacó como ventaja el mayor delay de las transmisiones por internet en comparación al cable.

“Mientras tengamos el fútbol y las condiciones de precio venta sean similares, es decir, que no se beneficie al streaming, no consideramos que sea una amenaza”, añadió.



No obstante, señaló que el “problema” del negocio de ellos es que “muchas de esas plataformas de streaming” son sus “proveedores de contenidos”. En esa línea, explicó: “Por un lado, nos imponen condiciones realmente abusivas de precios. Por el otro lado, empiezan a retacear los contenidos y se los dejan para ellos, y entonces empobrecen nuestra oferta”.



Por su parte, el gerente comercial y marketing de TCC, David Silva, dijo a El País que la “situación actual con respecto a las plataformas de streaming es de alta competencia”.



En ese sentido, añadió: “Es una realidad global en la que nos encontramos compitiendo desde hace varios años. La actualidad muestra la incorporación de nuevas maneras de ver televisión, particularmente gracias al impulso del streaming”. Y aclaró que, como distribuidores de contenidos, siguen “innovando para acercar esas propuestas” a sus clientes.



La televisión para abonados tuvo una caída de 4% de clientes de diciembre del año pasado a junio de este año. Y es que las empresas pasaron de tener 606.909 clientes a fin de 2021 a 582.770 al cierre del primer semestre. Los datos pertenecen al Informe de mercado de telecomunicaciones de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec).

A la espera

Los cableoperadores están expectantes ante la modificación del artículo 56 de la Ley de Medios que actualmente les prohíbe ofrecer la transmisión de datos (internet). El cambio forma parte de la Rendición de Cuentas que días atrás obtuvo su sanción completa tras la aprobación en el Senado.



El presidente de la CUTA aseguró que es “injusto”, hasta que tengan la licencia para vender internet, que “todo el mundo evoluciona hacia donde hay que ir y los cableoperadores se quedaron en la foto de 30 años atrás”.



En ese sentido, señaló que son “defensores de la competencia y de que la gente tenga opciones”, pero que “se tiene que hacer en un marco de justicia”, donde todos tengan las “mismas condiciones”.