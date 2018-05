Se alquila el bar Los Beatles y piden no cambiarle el nombre

Hace más de 50 años, el bar Los Beatles, en Pérez Castellano y Cerrito, es un emblema de Ciudad Vieja. Ahora, sus propietarios, herederos del fundador, lo quieren alquilar, pero con un requisito: que el espíritu de la banda siga estando presente.

"A los interesados que quieren alquilar el bar les pido, por favor, que le dejen el mismo nombre. Porque es un emblema", comentó Rosa Manukian, su actual encargada.

Rosa ha recibido llamados desde Argentina y Estados Unidos de interesados en usufructuar el local, pero hasta ahora no hubo una oferta concreta. "Todo el tiempo recibo llamadas", dijo.

La encargada del local, que solo ofrece café o bebidas, confía en alquilarlo antes de que empiece el Mundial de Rusia.

Historia.

Cuando fue adquirido por un emprendedor español, el bar se llamaba "Los Celestes del 50", en homenaje a los campeones del Mundial de Brasil. Pero luego, fanatizado por la banda musical inglesa que en los años 60 estaba en su apogeo, decidió rebautizarlo como "Bar Los Beatles".

Y así fue que empezó a decorar el sitio con cuadros e imágenes históricas del conjunto. Algunas están colgadas desde el primer día. Muchos cuadros fueron obsequiados por clientes y otros adquiridos por el mismo propietario.

Tras el fallecimiento de su dueño, el local empezó a ser administrado por su hijo. Su esposa, Rosa Manukian, comenzó a hacerse cargo hace 20 años luego de que el bar se quedara sin empleados. "En esa época estaba medio complicado el panorama y nos quedamos nosotros dos", comentó. Ahora quiere alquilarlo para cuidar de su esposo que atraviesa problemas de salud.

Recuerdos.

Para desempolvar el álbum de los recuerdos, Rosa mueve una cortina que luce los rostros de los integrantes de la mítica banda de Liverpool. De allí saca una bolsa con decenas de revistas e imágenes de notas periodísticas realizadas sobre el lugar.

Fito Páez, Miguel del Sel, Jaime Roos, Ruben Rada y el Gucci fueron algunos de los artistas que pasaron por este sitio, también frecuentado por figuras públicas y políticas.

Cuando Paul McCartney vino por primera vez a Uruguay, en 2012, Rosa pensó que tal vez podía acudir al lugar. "Nos decían que estaba en un BMW con vidrios polarizados. Me paré en la puerta y en la esquina misma se detuvo un auto de esas características. Quizás estaba ahí adentro y no quiso bajar", comentó.

La cercanía con el Puerto de Montevideo hace de este sitio un punto de atracción ineludible. Cuando descienden turistas de los cruceros, se fotografían siempre bajo el cartel del bar.

"Si cobrara un dólar por cada foto, haría 200 o 300 dólares algunos días", indicó Rosa.

La búsqueda desesperada del bar

En febrero de 2002, Fito Páez vino a Uruguay a dar un recital. En su visita, se hizo una foto en la puerta del bar Los Beatles junto a algunos amigos, que se publicó en la revista Sábado Show. Un lector de

El País leyó el artículo y mandó una carta preguntando al diario dónde estaba el local. "Al igual que Fito, soy fanático de este conjunto y me sorprendió la existencia de un lugar con ese nombre en nuestra ciudad. Por todos los medios he estado tratando de buscar la dirección o por lo menos el barrio donde se encuentra. Ya lo he intentado todo. (...) Me tomé el atrevimiento de escribirles para que puedan informarme la dirección de este bar", escribió el lector. En la siguiente edición, recibió la respuesta.