Afectados por robos a cuentas del Banco República van al Parlamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Este miércoles, un grupo de clientes del Banco República (BROU) en representación de unos 60 damnificados víctimas de maniobras de estafa cibernética a través de sus cuentas de ebrou, serán recibidos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Según afirmaron varios de los afectados que asistirán al Parlamento, reclamarán ante los legisladores obtener respuestas tanto de la Justicia como de la entidad financiera.

Destacan que algunos perdieron grandes montos de dinero y otros además ahora deben pagar préstamos a la entidad financiera pública, ya que los ciberdelincuentes lograron retirar préstamos en su nombre.



La modalidad de estafa más común es la de “phishing”, el delito de engañar a las personas para que compartan información confidencial como contraseñas y números de tarjetas de crédito. Las víctimas reciben un mensaje de correo electrónico o de texto que imita o suplanta la identidad de una persona u organización de confianza, y se le exige que vaya a un sitio web y actúe de inmediato o tendrá que afrontar alguna consecuencia.



Tiempo atrás, El País relató la situación que vivió Enrique P. “A mí me sacaron U$S 13.000 y $ 55.000. Además, pidieron un préstamo de $ 500.000 que también se llevaron. Casi US$ 27.000 en total. Lo transfirieron a una cuenta BROU de una mujer. Me mandaron WhatsApp diciendo que estaban haciendo arreglos en el sistema y me dirigieron a una cuenta espejo de la mía”.



Por su parte Liliana P, en agosto de este año, recibió un mail con logo del BROU pidiendo que cambiara su contraseña o quedarían bloqueadas sus cuentas. “Ingresé a ese link y puse mi cédula. Entré de inmediato a mis cuentas y tenía el faltante de US$ 9.000. El BROU me dice que no se responsabilizaba ya que fue por medio de mi mail”.

Entre los siete damnificados que asistirán a la Comisión de Hacienda de Diputados estarán Daniela y Horacio. Ellos manifestaron que sus casos son las que mejor demuestran que lo que les ocurrió es responsabilidad del BROU, porque fueron estafados mientras hacían uso de la página oficial del banco.



Horacio ingresó en mayo de este año a su cuenta de ebrou para transferir un dinero de su cuenta en dólares a la de pesos. Cuando concretó la acción, intentó salir de la página pero se le pidió que esperara 15 minutos por razones de mantenimiento. El hombre destaca que en su pantalla estaba la página oficial de eboru y dentro de ella, un mensaje le solicitó la clave de la llave digital algo que hizo. Horas más tarde, observó que se había realizado la transacción voluntaria de dólares a pesos. Pero descubrió que también había una transacción involuntaria por US$ 9.999 a una cuenta desconocida.



El caso de Daniela, es similar al de Horacio. “Yo tenía la página oficial del banco en favoritos de mi computadora ya que la utilizo habitualmente para hacer pagos y otras cosas. Entré a la de siempre, no a un link donde me prometían que me regalaban un Iphone. Primero me saltó un cartel donde decía que se estaban actualizando los datos, luego otro donde me solicitaron mi llave digital”, dijo. A los pocos minutos se dio cuenta que de su cuenta se habían transferido $ 420.000 a otra desconocida.

Este grupo de 60 personas aseguró que todos recibieron la misma carta por parte del BROU, donde les indicaron que la entidad no tiene responsabilidad y les sugiere que sigan en vías judiciales.



En una nota concedida a El País el 16 de octubre de este año, la gerenta general del BROU, Mariela Espino, aseguró que “no existe ningún tipo de vulnerabilidad” del sistema de dicha entidad financiera. Y agregó que el BROU tiene los niveles y los estándares internacionales que rigen a la industria financiera.