Aeropuerto de Salto permanecerá cerrado luego de que un avión despitara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un aeronave lear jet de gran porte, despisto en Salto en el aeropuerto internacional Nueva Hespéride ubicado cuando, procedente de Montevideo, descendió en medio de una intensa niebla y un alto porcentaje de humedad.



Los dos tripulantes, únicos ocupantes del aparato, no sufrieron lesiones y fueron los que lograron controlar la situación con apoyo del funcionario de la Fuerza Aérea que está a cargo de la terminal aérea. De esta manera se evitó que se activara el protocolo de emergencia para estos casos



Si bien no hay información oficial y no se permite el acceso al lugar, El País pudo establecer que a primeras horas de mañana sábado estará arribando una comisión técnica aeronáutica para realizar los peritajes correspondientes y autorizar al avión a continuar su recorrido si las condiciones lo permiten.



La aeronave de gran tamaño viajó Salto para permanecer hasta mañana en el aeropuerto y se desconoce cuál era el destino de los pasajeros a trasladar.



Como medida de seguridad ante el incidente, las autoridades dispusieron la clausura del aeropuerto Nueva Hespérides y no se permite ni salida ni ingreso de aviones hasta tanto finalice el operativo de retirar el lear jet del terreno, muy mojado por los 70 milímetros de agua caída en las últimas horas.