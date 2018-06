Advierten que la ley de bolsas plásticas generará un monopolio

Una letra en un proyecto de ley puede cambiarlo todo. Al menos eso cree el empresario Julio Deus, un importador de bolsas plásticas desde hace 17 años y proveedor de algunos de los principales supermercados de la plaza uruguaya.

En ese sentido, cuestiona a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y a su competencia directa en el mundo de las bolsas, con respecto a los cambios introducidos en el proyecto de ley que prevé el cobro de las bolsas. Advierte la posible generación de un monopolio en el rubro.

"Si bien concordamos con el objetivo de la reducción del uso y en el cobro de las bolsas, nos preocupa los cambios que le hizo Dinama al proyecto que aprobó el Senado", afirmó Deus a El País.

El proyecto fue aprobado por el Senado y pasó a la Dinama para recibir algunos ajustes. Estaba previsto que fuera votado mañana miércoles por la Cámara de Representantes pero los coordinadores de bancada acordaron que vuelva a ser analizado por la Comisión de Medio Ambiente, según dijeron fuentes legislativas.

"En el artículo 4 del proyecto original que aprobó el Senado se menciona las bolsas compostables o biodegradables. Sin embargo, cuando pasa por la Dinama esa oración sufre un pequeño cambio y pasa a señalar las bolsas compostables y biodegradables. También se incluye dos normas europeas que exigen una materia prima que elabora una firma alemana. De esta forma se llevaría a cabo la monopolización del sector", indicó el empresario.

Deus sostuvo que este tipo de material es "compostable", que se degrada en contacto con el resto de residuos orgánicos convirtiéndose en compost o abono, en una planta especializada que "no existe" en Uruguay. "En ese caso tiene el mismo comportamiento que el polietileno de alta densidad convencional con aditivo biodegradable que se utiliza en la actualidad en las grandes cadenas de supermercados", sostuvo.

El empresario destacó que el cambio en la norma implica la utilización de un producto cuyo costo es de US$ 5.000 la tonelada en lugar de la materia prima convencional que cuesta US$ 1.500.

"De esta forma, quedamos atados al monopolio de una compañía multinacional en la fabricación de bolsas", afirmó Deus.

Hasta el momento, en Uruguay no hay laboratorios capaces de certificar si un material es compostable o no. "El LATU no tiene ese equipamiento, es algo que manejan sólo tres laboratorios a nivel mundial", afirmó. Al respecto, destacó que por este motivo no será posible analizar el contenido de los materiales utilizados en la fabricación de bolsas plásticas.

"Si el plan es seguir adelante con este cambio y si se quiere hacer lo correcto por el medioambiente, sería más sano prohibir las bolsas que votar esta ley", aseveró.

Dentro de los argumentos utilizados por el empresario se encuentra un mensaje de audio en el que un colega de su sector habla con su proveedor brasileño y le recomienda ponerse de acuerdo para subir los precios en el mercado uruguayo.

"Frente a esto nos pusimos en contacto con las autoridades. Si se sigue el planteo de este señor se terminaría pagando más y el efecto sería el mismo ya que si no hay planta de compostabilidad, el material se comportaría de la misma manera", indicó.