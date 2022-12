Advertencia sobre encuesta falsa del Correo Uruguayo que “ofrece recompensa económica”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Correo Uruguayo emitió un comunicado en el que advierte a los usuarios sobre la “circulación de una nueva campaña de phishing” que utiliza la “imagen institucional” de la empresa estatal, y “mediante un falso cuestionario ofrece una supuesta recompensa económica a quienes lo respondan”.

Recalca “que dicho cuestionario es falso y no tiene ningún vínculo con la empresa, por lo que los exhorta a no responder o hacer click en enlaces que soliciten datos personales o pago de productos o servicios”.



A su vez, agrega que “el objetivo de este tipo de maniobras es engañar a los destinatarios para conseguir datos valiosos o comprometer la seguridad de equipos informáticos”.



El Correo explica que el phishing es un tipo de ataque informático, que "consiste en un conjunto de técnicas que persiguen el engaño de una persona, imitando la identidad de un tercero de confianza, como podría ser un banco, una institución pública, empresa o red social, con el fin de manipularla y lograr que brinde información sensible (por ejemplo, usuarios y contraseñas, datos personales, entre otros)".

Le recomienda a los usuarios que ante cualquier duda comunicarse con los canales oficiales del Correo Uruguayo: telefónicamente al 0800 2108 o al sitio web (www.correo.com.uy).



Por último, asegura que ya se llevó a cabo la denuncia en el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (Certuy), quienes están tratando de solucionar esta problemática.