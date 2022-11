Aduana se molestó con la actitud de la empresa Montecon, ¿qué sucedió?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Dirección Nacional de Aduanas envió una carta a la Administración Nacional de Puertos (ANP) quejándose sobre la falta de colaboración de la empresa Montecon en un procedimiento de control en el puerto capitalino.

La misiva, firmada por el director Nacional de Aduanas, Jaime Borgiani y dirigida al presidente de la ANP, Juan Curbelo, informa que el lunes anterior funcionarios aduaneros llevaron adelante un procedimiento de control en el Puerto de Montevideo.



“Lamentablemente no se contó con la colaboración por parte de Montecon, debido a que no pudieron brindarnos las condiciones necesarias para realizar el mismo”, sostiene Borgiani en la carta.

Y agregó: “La respuesta recibida fue que no se encontraba con un lugar donde mantener el reefer (contenedor refrigerado) conectado a la red eléctrica para realizar el procedimiento. Motivo por el cual se tuvo que solicitar apoyo a Terminal Cuenca del Plata (TCP)”.



Consultado por El País, Borgiani prefirió no hacer declaraciones sobre lo sucedido. “El procedimiento de control recién comienza y no puedo hablar”, explicó el jerarca aduanero.

Recurso

Por otra parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), máximo órgano jurisdiccional en litigios contra organismos del Estado, rechazó un recurso presentado por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines contra dos decretos del gobierno referidos al acuerdo con la multinacional belga Katoen Natie y al funcionamiento de la terminal especializada de contenedores.



La sentencia del TCA, fechada el 29 de septiembre pasado, considera que el sindicato portuario no tiene capacidad de iniciar una demanda contra decretos que reglamentan la operativa del puerto, lo que en derecho se conoce como falta de legitimación activa.



A juicio del tribunal, el sindicato portuario carece de un derecho legítimo para presentar un recurso de nulidad contra los dos decretos.



Montecon también presentó ante el TCA un recurso de nulidad contra el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie.