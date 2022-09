Acreedores de Envidrio insisten con su venta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los acreedores de Envidrio -UTE, Bandes y Fondes- tuvieron una reunión en la tarde de ayer para evaluar cómo seguir adelante después de que fracasara este lunes un llamado a interesados para vender la unidad productiva. Y es que no recibieron ninguna oferta a pesar de que en la previa varias empresas habían manifestado interés. Se partió de una base de US$ 6 millones más IVA, en total unos US$ 7.320.000.

Tras ese resultado, acordaron ayer un “cronograma de entrevistas con los eventuales candidatos” y están dispuestos a “flexibilizar todo lo necesario” del pliego, dijo a El País el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), Martín Fernández.



El objetivo es comenzar la semana que viene con entrevistas con los tres eventuales candidatos para “ver si, en el correr de setiembre, podemos terminar de resolver la situación”. De los interesados, dos habían estado en la previa del llamado aunque no presentaron ofertas y son de nacionalidad brasileña y chilena, y después surgió uno más de origen estadounidense.



“Lo que haríamos ahora es evaluar una propuesta que pudiera satisfacer a las partes y, en la medida que exista una oferta, presentarla en el juzgado y que ahí se abra un lapso de 10 días a los efectos de que alguien pretenda pujar o igualarla”, añadió.