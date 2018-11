Capataz cayó de cinco metros de altura en el Antel Arena

Un capataz que estaba trabajando en las obras del Antel Arena cayó de cinco metros de altura en la mañana de este martes y fue derivado a un centro de salud tras sufrir varias fracturas.

Héctor Abad, dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca), dijo a Telemundo y confirmó a El País que el trabajador era el encargado de supervisar la colocación de dos pisos de vidrio. "Fue a correr una madera, patinó y se cayó", indicó Abad.



El hombre presenta fractura de ambas piernas, fractura de tobillo, fractura de hombro y un corte profundo en la cabeza, pero no sufre riesgo de vida. El Sunca no hará paro porque entienden que la situación no lo amerita, aunque se planificó un "red de asambleas por sectores", ya que "los trabajadores están expuestos al peligro porque hay apuro por terminar la obra".



"Tenemos 2.900 trabajadores lesionados al año", indicó Abad, y los paros solo se realizan cuando se trata de un accidente fatal o cuando hay una empresa con antecedentes de problemas con las medidas de seguridad y este, explicó, "no es el caso".



"Hay jornadas largas y por trabajar apresurados a veces nos olvidamos de los temas de seguridad", indicó el dirigente del Sunca y explicó que el trabajador debería haber tenido un cinto de seguridad y el área debería haber estado vallada, pero en ese momento ninguna de las medidas se cumplían. Incluso, su tarea era solo la de vigilar y por tanto no debería haber corrido esa madera, indicó.



La inauguración del Antel Arena está prevista para el próximo lunes 12 de noviembre, con un show de No Te Va Gustar junto a Agarrate Catalina, Larbanois-Carrero y la Orquesta Juvenil del Sodre.