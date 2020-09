Abren las puertas de Suárez y Reyes para recibir visitas durante el Día del Patrimonio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco del Día del Patrimonio, que se celebra esté fin de semana, la residencia presidencial de Suárez y Reyes estará abierta a visitas durante el sábado. Desde agosto, después de estar 15 años deshabitada, vive allí el presidente Luis Lacalle Pou y su familia.

Esta edición del Día del Patrimonio -que se celebra el sábado 3 y el domingo 4 de octubre- homenajea a Manuel Quintela, doctor e impulsor de la construcción del Hospital de Clínicas, que lleva su nombre.

Es la segunda vez que Lacalle Pou habita esa casa, ya que vivió durante la presidencia de su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995).

Después de estar 15 años sin residentes —Tabaré Vázquez y José Mujica no la utilizaron— se realizó una mejora de las instalaciones. Las restricciones en los gastos llevaron a que el jefe de Estado haya tenido que poner dinero propio para las refacciones y el amoblamiento.



Unos US$ 16 mil fueron necesarios para diferentes arreglos, entre los que estaban las cañerías, y otros US$ 15 mil para mobiliario, reparación de moquetas y luminarias, indicaron a El País fuentes del gobierno.

La residencia tiene cuatro plantas. Por la tercera, donde se ubica la suite presidencial y otros dos dormitorios pasaron los expresidentes Luis Batlle Berres, Andrés Martínez Trueba, Jorge Pacheco Areco, Juan María Bordaberry, Aparicio Méndez, Gregorio Álvarez, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle.