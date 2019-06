Prevén más desplazados entre chaparrones y con vientos de hasta 90 km/h

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante el mes de mayo de 2007 se declaró en Uruguay el “estado de desastre y emergencia nacional” como consecuencia de las inundaciones que dejaron más de 12.100 evacuados e innumerables daños. Lo que está aconteciendo en junio de este año 2019 va en camino de ser muy similar.

Al igual que en 2007, ahora las intensas lluvias caídas durante ocho días batieron récords nacionales, con promedios tres y cuatro veces superiores a los de esta época del otoño austral.

Durazno había sido uno de los departamentos más afectados en 2007, con el 50% de los desplazados de todo Uruguay. A días de ingresar a un nuevo invierno, ese departamento vuelve a ser el más castigado. De unas 6.000 personas desplazadas hasta la jornada de ayer, 3.248 eran pobladores duraznenses (1.485 evacuados y 1.763 autoevacuados). Se estima que tales guarismos aumentarán hoy, y quizás se dupliquen.

RELACIONADAS Rigen advertencias naranja y amarilla por vientos fuertes y persistentes By Irene Nuñez Rigen advertencias naranja y amarilla por vientos fuertes y persistentes Rigen advertencias naranja y amarilla por vientos fuertes y persistentes

El siguiente departamento más afectado en este sentido es Florida, con una cifra que ronda los mil desplazados. Le sigue Canelones, con medio millar y hay tres departamentos(Soriano, San José, y Treinta y Tres por la crecida del Olimar) en donde más de 250 personas debieron abandonar sus casas. También se sumaron a esa lista 16 personas en Flores.

En los 8 departamentos en donde las crecientes de ríos y arroyos causan estragos, son múltiples los cortes registrados en rutas. Solo en Canelones hay 6 puntos que no dan paso, sobre las rutas 6, 11, 46, 62 y 107.

En la actualización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas figuran además con distintos cruces cortados las rutas 13.14.16, 20, 42, 62, 79, 82 y 97. Solo en Florida llegó a 35 la cantidad de pasos cortados y muchos damnificados cuentan que la creciente se extendió a zonas que en inundaciones anteriores apenas habían sido afectadas. Por lo menos desde el año 1998 no se registraban evacuaciones en lugares junto a la rambla costanera, informó Florida Diario. El jefe del centro coordinador de emergencias de Florida, Cono Arrúa, sostuvo que ya puede considerarse como histórica la creciente del río Santa Lucía Chico.

La UTE debió cortar el suministro de energía eléctrica a las viviendas en todas las zonas del país que se han inundado. Foto: Daniel Rojas

Desde el intendente de San José, José Luis Falero, hasta el de Durazno, Carmelo Vidalín, todos piden a las personas que les pueda estar llegando el agua hasta sus viviendas que “no esperen a la noche para ser evacuados… porque eso traería dificultades para la evacuación”. En todas las zonas afectadas por las crecientes, UTE realizó cortes de energía eléctrica para prevenir accidentes.

En Mercedes, el río llegó a los 8.50 metros al final de la tarde de ayer, lo que supone que los desplazados eran unas mil personas. La previsión de altura máxima a alcanzar, según UTE, se establece en 8,67 metros frente a Mercedes, para esta jornada de miércoles.

Mucha gente corrió desesperada a sacar sus cosas y evacuar sus casas, luego de esa advertencia. El cauce creció rápidamente a razón de entre 12 y 15 centímetros en la hora, dado que el lago de Palmar quedó en 41,85 metros y se vio en la necesidad de erogar 6.200 metros cúbicos por segundo.

Los equipos municipales, ejército, policía y prefectura trabajaron incansablemente durante las últimas noches, comentó María Fajardo, responsable del área de políticas sociales. El intendente de Soriano, Agustín Bascou, informó que actualmente las personas asistidas por el comité ascienden a unas 300 personas, pero la mayoría de las familias que viven en la rambla costanera, salen por sus propios medios sin demandar ayuda municipal.

“En el velódromo municipal se encuentran alojadas 29 personas, entre los que hay unos 12 niños” indicó Bascou.

Las autoridades confían en que hoy deje de llover pero evalúan cómo pueden incidir los vientos, con rachas de 90 km/hora, según advirtió Meteorología. Si se dan del oeste sería posible el corrimiento más rápido de las aguas del Río Uruguay hacia el Río de la Plata.

En las calles de Mercedes, la gente está muy molesta con UTE. Se entiende que el lago de Palmar se encontraba muy alto, conociéndose desde hace una semana que los pronósticos eran desfavorables. El volumen de agua caída en los últimos días en toda la cuenca media, obligó a liberar un caudal que inundó rápidamente a Mercedes. Familias que han pasado por situaciones semejantes continúan evacuando antes que el río llegue a los 9 metros. El senador Guillermo Besozzi, que colaboró con muchas familias acarreando muebles y otras pertenencias, exhortó a la gente a guiarse por la información oficial emitida por el comité de emergencia y no por las redes sociales, “en donde algún conocido vecino solo contribuye a generar pánico en la ciudad”.

Inundaciones en Uruguay. Foto: Daniel Rojas

Daños a producción

El Ministerio de Ganadería, a través de los servicios locales de Durazno, está pidiendo a los productores que informen las pérdidas de animales causadas por las crecidas. Sólo en un establecimiento rural de la zona de Tejera se ahogaron 60 bovinos.

En el área de la lechería están comenzando los problemas sanitarios en patas y ubres. Baja la remisión de leche a planta y no se pueden pastorear los verdeos. Conaprole, a través del departamento de Logística está coordinando con los productores para levantar la leche de los tambos, según confirmó el director Miguel Bidegain. Hasta el momento no se tiró leche pero se pide que se difiera el horario de ordeñe para poder retirar la leche. En materia frigorífica, prácticamente no hay cargas de ganado gordo con destino a industria, por caminos intransitables. Los ovinos son los más complicados por el exceso hídrico y se paralizaron las esquilas pre parto.

Entre el pampero y llamados a donaciones

Para el día de hoy miércoles se pronostican chaparrones costeros, y en todo el país el cielo se presentará nuboso, con períodos de cubierto. Los vientos que empezaron a sentirse en la tarde de ayer continuarán con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y superiores en zonas costeras. Por la fuerza del pampero, mañana sería una jornada libre de lluvias, aunque podría caer “alguna helada débil”, dijo a El País el asesor meteorológico José María Rodríguez. Sin embargo, el viernes vuelve a aumentar la humedad para dar paso a un fin de semana con el retorno de las precipitaciones y las tormentas sobre todo el territorio nacional. Las rachas de viento llegarían a 50 kilómetros por hora, amainando.

El informe del Instituto Uruguayo de Meteorología acerca de las precipitaciones ocurridas entre el 11 y el 18 de junio indica que el máximo acumulado de lluvias se dio en la localidad de Chamanga, departamento de Flores, con 419.0 mm, Esta región del país estuvo principalmente afectada por precipitaciones entre el 15 y el 17 de junio, y los acumulados más significativos se dieron el sábado 15 y el domingo 16 de junio.

Ante el mantenimiento de la inestabilidad atmosférica y los daños ya causados, además de las intervenciones de las cuadrillas de las intendencias, el Ejército, la Fuerza Aérea y los Bomberos, diversas organizaciones no gubernamentales comenzaron a ver la forma de reunir donaciones. En Durazno, sin embargo, el Centro Coordinador de Emergencias recordó que no se reciben donaciones de ningún tipo. No obstante, varias organizaciones sociales y sindicales están trabajando en diferentes puntos del país para recibir diferentes aportes que oportunamente serán destinados a las personas afectadas. El PIT-CNT lo está haciendo en su sede central de Montevideo.

El sábado 22 de junio se recibirán donaciones para damnificados por las inundaciones en el Castillo de Idiarte Borda, en la calle Lezica 5912 esquina Iturbé. Se precisa: alimentos no perecederos, ropa, pañales y calzado.

(Producción: Daniel Rojas y Pablo Antúnez).