Sindicatos policiales se reúnen hoy: “La Policía se siente desprotegida"

El presidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) Roberto Cardoso y el asesor legal del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sipfom), Washington Abdala, hablaron esta mañana en Informativo Carve sobre las agresiones que vienen recibiendo los agentes mientras trabajan.



Hoy miércoles se reúnen ambos sindicatos para evaluar medidas ante los ataques que reciben los policías mientras realizan su tarea en la calle. La idea es llegar a un punto en común para plantearle al gobierno.



Abdala dijo que los policías se sienten “desprotegidos” y “necesitan un grado de certidumbre jurídica para podre actuar”.



Los policías “no pueden hacer huelga”, recordó Abdala, pero señaló que “tienen el derecho a ser protegidos mientras desempeñan su tarea”.



Cardoso opinó que el gobierno no ha legislado para que los policías no sean respetados en su función. Y sostuvo que se elevó una nota a la Fiscalía de la Nación enterándola de los hechos.



Agregó que la Justicia “debe apoyar más a los funcionarios policiales” y no limitarse a trabajar “detrás de un escritorio”.



“Hay una inseguridad que es descomunal y la Policía se siente desprotegida”, concluyó.



Esta semana, un policía que custodiaba a una mujer víctima de violencia de género fue golpeado y robado frente al Cementerio del Norte. Le robaron el arma de reglamento, el chaleco antibalas y el handy. La protección de la mujer había sido determinada por la Justicia debido a que el hombre que la acosaba, su exmarido, se había logrado desprender la tobillera electrónica y estaba prófugo.



Desde que se implantó recientemente el sistema de custodia policial, más de 4 funcionarios han sufrido lesiones y otros fueron robados, dijo a El País la dirigente del sindicato policial Patricia Rodríguez.

