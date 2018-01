Sindicato de trabajadores rurales denuncia que patrones obligan a ir a las protestas

Dardo Pérez, fundador del sindicato de la Unión Nacional de Trabajadores y Asalariados Rurales (UNATRA) dijo a El País que le consta que patrones están obligando a sus trabajadores a salir con la bandera a protestar a las rutas.



“No tengo duda que los han usado en estos días, los han mandado a subirse a un tractor con la bandera uruguaya sin preguntarles si tiene ganas o no”, dijo.



Pérez agregó que "esos patrones son los mismos que reprimen al trabajador cuando el peón reclama algo, estos que les dicen no al trabajador son los que ahora apelan a ellos para hacer bulto en las manifestaciones”.



"Salir a protestar junto con los patrones para que a ellos les vaya bárbaro y a nosotros nos peguen con un talero, como paso con un peón, eso no comparto”, agregó.



“Acá los trabajadores no tienen velas en este entierro”, dijo, "si bien no le deseamos que le vaya mal al patrón, entendemos que no podemos salir a protestar por algo que no vamos a ver”.