Sindicato ferroviario denunciará por difamación al presidente de AFE

Mariano Pouso, dirigente Unión Ferrroviaria, dijo esta mañana en el programa Inicio de Jornada de radio Carve que el sindicato presentará una denuncia penal por difamación contra el presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Wilfredo Rodríguez.



Es que en medio del conflicto desencadenado por el rechazo del gremio al despido de cuatro trabajadores del Servicio Logístico Ferroviario adoptado por las autoridades de AFE, Rodríguez argumentó recientemente a Telenoche que había funcionarios que marcaban tarjeta y se iban, adulteraban el reloj en el que se marca la hora de ingreso y salida y que hasta hubo casos en los que incluso faltó material de trabajo.



"Hay herramientas que se trasladan de un lado a otro, cosas que son sacadas del taller. En todas estas situaciones están involucrados los funcionarios, desde el gerente de operaciones que era el responsable del taller y su asistente, así como los cuatro funcionarios", dijo Rodríguez.



Pouso calificó como "mentiras" los dichos del presidente de AFE y dijo además que el gerente general de AFE, Fernando Valls, "disfruta de despedir trabajadores sindicalizados".



El dirigente señaló que sindicato presentará una denuncia por difamación contra Rodríguez.



Pouso dijo que si es verdad lo que dice Rodríguez, que colocó cámaras, "si hubiera irregularidades, ¡por qué no amonesta? ¡Por qué no sanciona? (...) tiene una obligación como funcionario público de denunciar esas situaciones" si es así, señaló.



"Nunca fueron amonestados ni se los observó" a los funcionarios que fueron despedidos, sostuvo el dirigente.



"Los trabajadores hacían todo lo que ellos les pedían, pero si ellos (por las autoridades) compran mal los repuestos, no traen los necesarios (...) es una locura porque es como si tuviera un taller de ómnibus y contrato como encargado a un panadero",agregó.



Pouso dijo que "despidieron trabajadores uruguayos y contrataron técnicos brasileros. Para Wilfredo Rodríguez y Fernando Valls acá los uruguayos están solamente para tareas de seguridad y limpieza, con los sueldos miserables que pagan y no para hacer los oficios".



