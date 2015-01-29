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El País Información

Sindicato del taxi suspendió el paro que estaba previsto para mañana

28/01/2015, 22:33
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Los delincuentes usaron el taxi como medio.
REUNION DE SUATT POR PARO DE TAXIS POR HOMICIDIO DE TAXISTA EN MARCONI, FOTO GUIMARAENS, ND 20101107 - INES GUIMARAENS / DIARIO EL PAIS
INES GUIMARAENS / DIARIO EL PAIS

El Ministerio de Trabajo suspendió una reunión con el Suatt por lo que los delegados sindicales decidieron adoptar la misma postura con el paro del jueves.

El sindicato del taxi (Suatt) suspendió el paro que estaba previsto para este jueves. 

En un comunicado emitido hoy, el Suatt da cuenta que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social suspendió la reunión de mañana y por esa razón el sindicato tomó la postura de no realizar el paro.

"Llamamos a los compañeros a permanecer alerta a una nueva convocatoria a plenario o movilización", expresó el Suatt en un comunicado.

Estas medidas se adoptan en el marco del conflicto desatado con la Patronal a partir del despido de dos trabajadoras sindicalizadas de la empresa 141.

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