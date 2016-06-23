Sindicato del taxi realiza un paro esta tarde

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas anunció que esta tarde realizan un paro con motivo de la asamblea en la que analizarán el impacto de la llegada de Uber a Uruguay y el pago electrónico.

Esta tarde habrá paro de taxis. Así lo anunció el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), e indica que la medida es a raíz de una asamblea que mantendrán los trabajadores.

En la misma se analizarán varios puntos, entre ellos, el impacto de la llegada de Uber a Uruguay y las medidas tomadas por el gobierno en el marco de la inclusión financiera.

El paro comenzará a las 16 horas, según informa el Suatt, ya que a las 17 comienza la asamblea, que se realizará en el local del Sindicato de Artes Gráficas, en Durazno y Wilson Ferreira Aldunate.

Los servicios se retomarán cuando finalice la asamblea.

Hoy analizan levantar el paro de interdepartamentales.

Según informa radio Monte Carlo, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) se reúne hoy en el Ministerio de Trabajo para analizar el conflicto de la empresa Nuñez y negociar la posibilidad de suspender el paro que estaba previsto para mañana viernes a nivel nacional.



El sindicato del Taxi se concentra en avenida Libertador. Foto: Captura.

POR ASAMBLEA