Sindicato del taxi levanta el paro pero dejarán de trabajar de 0 a 6 horas

Además proponen blindar el lugar del chofer y rechazarán las propuestas en seguridad de la Gremial del Taxi.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) resolvió en una asamblea llevada a cabo este sábado dar por finalizado el paro después de las 6 horas del domingo.

Sin embargo, según informó a El País el dirigente sindical Ary Widemann, por tiempo indeterminado se trabajará a reglamento. Esto significa que todos los funcionarios del taxi afiliados al Suatt realizarán dos turnos de ocho horas y se dejará de trabajar entre las 0 y las 6 horas todas las noches.

En materia de seguridad, el Suatt resolvió solicitar que se blinde el espacio delantero para el chofer, desde la ventanilla hasta el parabrisas. Wiedemann señaló, sin embargo, que pueden estudiar otras propuestas. Esto se debe a que los últimos casos de violencia hacia taxistas se deben a ataques desde fuera del vehículo, como ocurrió en Punta de Rieles, cuando un joven le disparó a Fernando González, hiriéndolo de muerte.

En las misma línea, decidieron rechazar la propuesta de instalar cámaras y un botón de pánico, por considerarlo "una farsa de (Oscar) Dourado y el ministro del Interior (Eduardo Bonomi)". "Ni siquiera convocaron a los trabajadores para discutirla", criticó Wiedemann, que más adelante agregó que, en caso de que haya intentos por concretar la propuesta, se movilizarán el lunes.

Concentración frente al local del Suatt. Foto: Agustín Martínez

TRANSPORTE