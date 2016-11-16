Sindicato del taxi hace paro esta tarde para reafirmar su rechazo a Uber

Los taximetristas afiliados al sindicato realizan un paro y una marcha en la tarde de hoy miércoles "para reafirmar el no a Uber y la lucha por un transporte popular".

A partir de las 16 horas de hoy miércoles los taximetristas sindicalizados realizan un paro y una marcha.

La medida, según expresan los trabajadores, es llevada adelante "para reafirmar el No a Uber y la lucha por un transporte popular".

"La Intendencia envió a la Junta Departamental un proyecto para regularizar a Uber y las demás aplicaciones multinacionales en el transporte de pasajeros", señalan, y agregan que "los trabajadores seguimos al firme con nuestro rechazo total a todo esto".

"Todos a la calle para evitar este nuevo atropello", dice la convocatoria compartida en la página de Facebook delSindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt).

Los trabajadores se concentrarán en el local sindical y marcharán hacia la Junta Departamental.

El viernes pasado,el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, acompañado por parte de su gabinete, presentó el proyecto de decreto que irá a la Junta Departamental para regular las aplicaciones de transporte.

El proyecto señala que los choferes de aplicaciones como Uber, EasyGo o Cabify deberán que tener una libreta profesional, un seguro especial y aportar al Banco de Previsión Social (BPS), además de someter sus vehículos a un control técnico, al igual que sucede con los taxis.

La comuna se reservará el derecho a limitar el número de vehículos que participen del negocio, autorizará un auto por persona, exigirá el pago de un canon y las plataformas deberán informar sobre sus conductores y dar cobertura en todos los barrios.

El proyecto ya fue enviado a la Junta Departamental donde se discutirá.

Por su parte, la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA) se reunirá hoy miércoles con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y con el jefe de gabinete de la Intendencia de Montevideo, Ramón Méndez.

El encuentro tendrán como objetivo la presentación de la Asociación.

Según asegura un comunicado que fue difundido por los choferes, uno de los temas que se tratarán en las reuniones tiene que ver con el proyecto de regulación.



Taxistas: también han admitido que Uber aceleró discusión sobre su servicio. Foto: F. Ponzetto

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