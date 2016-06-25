Sindicato del Taxi en conflicto por Uber

La asamblea del Sindicato Único del Taxi (Suatt) resolvió en la noche del jueves declararse en conflicto "por un transporte popular y contra la aplicación Uber".

Para poder reunirse, resolvieron un paro que comenzó a las 18:00 del jueves y culminó a las 6:00 de ayer.

Los trabajadores del taxi han sentido en sus bolsillos la presencia del sistema tecnológico, según afirmaron en la asamblea sindical.

Antonio Diez, secretario general del sindicato, señaló que se preparan para un conflicto "largo" y que la estrategia resuelta por la asamblea gremial incluye "varias etapas", que no especificó.

"Cada vez se ve más gente trabajando para la aplicación. Los compañeros de determinadas zonas han visto mermados sus ingresos", informó el sindicalista.

En primera instancia el Suatt buscará el apoyo de la Unión Nacional de Obreros del Transporte (Unott) y del Pit-Cnt. Después van a negociar con la Intendencia de Montevideo. Para ese momento, anuncian que realizarán movilizaciones.

"La comuna tiene las armas y el método para controlar todo eso", dijo.

En las próximas horas se reunirá la dirección del Suatt para instrumentar las medidas que resolvió la asamblea de afiliados.

"Vamos a buscar el apoyo de los demás gremios porque todo esto es en defensa del oficio. Ya se está viendo que está afectando a otros sectores. Si se instala la irregularidad se va todo al carajo", afirmó el dirigente.

La asamblea del Suatt también analizó los planes para quitar el efectivo de los taxis mediante las tarjetas electrónicas.

En ese sentido, se resolvió sumarse a todas las instancias de evaluación que se están desarrollando en distintos ámbitos.

"Queremos saber de primera mano cómo nos va a afectar en el tema salarial, ahí no descartamos convocar a la patronal a los Consejos de Salarios", dijo Diez.

Hasta el momento la iniciativa se encuentra a estudio por parte de técnicos del Ministerio de Economía y de la Intendencia.

HARÁ MOVILIZACIONES