Sindicato de Copsa y del Taxi se suman al paro del jueves

Mañana jueves desde las 9 a las 13 horas se realiza el paro general parcial convocado por el Pit-Cnt. Paran gremios de la enseñanza, de la salud, y también el sindicato del taxi, así como los trabajadores sindicalizados de Copsa.

Mañana jueves está previsto un paro general parcial del Pit-Cnt en reclamo de mayor presupuesto.

La central sindical convocó a parar a las gremiales desde las 9 hasta las 13 horas y a las 10 se concentrarán en avenida 18 de julio y Ejido, para movilizarse luego por calle Paraguay hasta el Palacio Legislativo.

Los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) informaron que se suman al mismo. Se concentrarán en el local sindical y pararán, al igual que el resto de los gremios que se unieron a la medida, entre las 9 y las 13 horas.

La medida es en rechazo a "las pautas de hambre del gobierno" y reclaman "más salario" y "mejor trabajo", según informan en su sitio web.

La Gremial Única del Taxi, en tanto, anunció que desarrollará una actividad normal, brindando servicio de taxímetro a través de los sistemas de Radio Taxi pertenecientes a la Gremial : Radio Taxi 141, Celeritas, Taxi Ya, Taxi Ya Colón, Punta Gorda y Capital y a través de la aplicación VOYENTAXI y SMS 092 141 141.

Además, el sindicato de trabajadores de Copsa informó que se adhiere al paro y que "los servicios suburbanos e interdepartamentales se verán afectados en su totalidad" durante las 9 y las 13 horas de mañana.

La empresa informó que brindará un servicio de emergencia que funcionará con un 90% de la flota circulando entre los departamentos de Montevideo y Canelones, cubriendo el servicio durante la extensión del paro. Estas unidades serán operadas por propietarios o accionistas y funcionarios no afiliados.



Enseñanza.

Las escuelas públicas de todo el país y los liceos de Montevideo realizarán un paro de 24 horas el mismo jueves del paro general parcial convocado por el Pit-Cnt, al igual que la UTU.

Los liceos del interior paralizarán sus tareas de 9:00 a 13:00 horas.

Los sindicatos de la enseñanza, embarcados en una dura puja con el gobierno, ahora intentan "reducir pérdidas" y que el Parlamento elimine del proyecto de Presupuesto nacional el artículo 619.

Los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada se sumaron al paro y no trabajarán entre las 9 y las 13 horas, aunque se deja en libertad a los distintos núcleos para extender la paralización por 24 horas.

Salud.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) empieza hoy miércoles un paro por tres días contra el proyecto de ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento y en reclamo de mayores remuneraciones.

En cuanto a los privados, luego de que se abriera una nueva mesa de diálogo en el sector, el SMU decidió suspender un paro que se iba a llevar a cabo desde hoy y hasta el viernes, acompañando el del sector públicos.

Sin embargo, los médicos del sector privado sí pararán mañana jueves, acompañando el paro parcial convocado por el Pit-Cnt.

Apenas conocido el procesamiento de un taximetrista, el Suatt convoco a un paro. Foto: A. Martínez

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