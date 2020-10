"Vienen cinco gordos y se meten en su living, eso es violencia", dijo Mailhos sobre ocupaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gerente jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios, Juan Mailhos, se refirió al decreto que reglamenta las ocupaciones de los lugares de trabajo, algo establecido en la Ley de Urgente Consideración. "Nos satisface que el gobierno cumpla con la promesa electoral que le ha hecho a la ciudadanía y derogue este decreto", dijo en entrevista con el programa Primera Mañana de El Espectador este miércoles.

Mailhos afirmó que la oposición a las ocupaciones es "un tema conceptual" y que "la ocupación siempre implica violencia". Luego agregó: "Nadie deja que se metan en su casa. Usted hoy no va a dejar que se metan en su living a elegirle si ve el partido de Nacional en la Libertadores, si ve el de Gremio o lo que sea. Aunque no le diga nada, no le hable o nada. Vienen cinco gordos y se meten en su living, eso es violencia".

Además expresó que el decreto Nº 165/006 "más que un decreto que reglamentaba la ocupación siempre entendimos que era un recetario para hacerlas".

El gobierno derogó mediante un decreto dos normativas que regulaban las ocupaciones de los lugares de trabajo. Este nuevo decreto reglamenta lo dispuesto en el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración que estableció que "el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas, a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente".

A pesar de la satisfacción en relación a la medida tomada por el gobierno, Mailhos expresó que tienen "algunas dudas de cómo se le va a dar vida a este decreto". "Nosotros tenemos hoy una partitura, hay que ver cómo la ejecuta el Ministerio de Trabajo", añadió.

Consultado sobre la ocupación como una "medida extrema" y que no es usual, Mailhos respondió: "Si pensamos así estamos habilitando la justicia por mano propia porque cuando se ocupa no hay ningún pronunciamiento de ningún órgano judicial que habilite la ocupación. Es del mismo modo, por decir un disparate, que la señora que tiene dificultades con el marido vaya al trabajo a reclamarle la pensión alimenticia".

Sobre la reglamentación al derecho a huelga, opinó: "Lamentablemente nuestra sociedad se ha comido la pastilla y no ha querido regular. Creo que tenemos que ir a una reglamentación al derecho a huelga porque la huelga no es un derecho ilimitado".

El País consultó a Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, acerca de los dichos de Mailhos, pero se excusó de opinar. "Prefiero meditar", dijo.