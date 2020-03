Vendedores y artistas que trabajan en ómnibus exigen "un subsidio integral"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que el gobierno confirmó los primeros cuatro casos de COVID-19 en el país, menos personas circulan por la vía pública. Como consecuencia, los vendedores y artistas que trabajan en los ómnibus vieron que su jornal es hasta 10 veces menor al que generaban, según afirma el Sindicato de Trabajadorxs de la Vía Pública (SITVIP) a través de un comunicado de prensa divulgado este jueves.

Algunos de los trabajadores generan entre $ 100 y $ 200 luego de trabajar entre ocho y doce horas, dijo Vanesa Méndez, vocera del sindicato.



Por la reducción de sus ingresos es que exigen al Estado "buscar y ejecutar una solución real urgente ante la situación socioeconómica a la que" están expuestos por "la declaración de la emergencia sanitaria", explica el comunicado.



Lo que se solicita es un "subsidio integral" para los trabajadores. Según comentó Méndez, la plata sería destinada para necesidades que no están incluidas en la canasta que brinda el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) como, por ejemplo, vivienda y artículos de higiene personal.



Además, la vocera comentó que están teniendo dificultades para el acceso a la dichas canastas. "Hace tres días que llamo y no puedo contactar a nadie", contó. En la misma línea, el comunicado dice que las líneas "están saturadas".



Por otra parte, el comunicado recuerda que luego del conflicto que tuvieron con la Intendencia de Montevideo en 2018 trabajan "en un proyecto de ley para ser incluídxs como trabajadorxs, no como empresas, en la seguridad social".