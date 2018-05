Vehemente llamado a la unidad de presidente del PIT

Las distintas corrientes del Pit-Cnt negociaron hasta poco antes del comienzo oficial del XIII Congreso de la central, que empezó ayer, procurando definir una lista única para renovar la Mesa Representativa y el Secretaria-do Ejecutivo y no lograron llegar a un acuerdo. Sí se perfila un entendimiento para que el primero de esos organismos se reduzca.

Los integrantes de la moderada "Articulación" eran optimistas pero la corriente encabezada por los estatales de Cofe (lista 41) y el sindicato de la bebida (Foeb) no lo eran tanto. Las conversaciones que comenzarán hoy en el Club Aguada serán determinantes y se espera que sobre el mediodía puede haber un desenlace. De todas maneras, en la minoría entienden que "no es dramático" si hay varias listas para renovar las autoridades aunque eso hace mucho que no ocurre. En el anterior congreso de la central, en 2015, se llegó a un acuerdo de último momento. Desde entonces la central pasó de 400.000 afiliados a alrededor de 450.000 y en el presente congreso habrá al menos 1.100 delegados.

El tamaño de la Mesa Representativa es un punto clave. "Articulación" y sus aliados comunistas quieren que en vez de estar integrada por 44 sindicatos como ocurre hoy, tenga 33 miembros. Aparentemente, se transaría una integración de 41 personas.

Llamados a la unidad.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, inauguró ayer el congreso de la central en el teatro "El Galpón" con un enérgico llamado a la unidad y dijo que tendrían "malas noticias" quienes esperen un rompimiento de la central tras las deliberaciones. "La unidad es una construcción, no una decisión burocrática", enfatizó. Pereira integra "Articulación", una corriente sindical moderada. Ha sido votante de la Vertiente Artiguista, sector del Frente Amplio.

A la apertura del congreso asistieron la vicepresidente Lucía Topolansky, su esposo el expresidente, José Mujica; el senador Charles Carrera; el director del Sistema Nacional de Cuidados, Julio Bango; la ministra de Educación, María Julia Muñoz; el de Trabajo, Ernesto Murro; la senadora socialista Mónica Xavier. Enviaron saludos la presidenta del directorio blanco, Beatriz Argimón y el diputado nacionalista Pablo Abdala, además del presidente Tabaré Vázquez. En un mensaje que fue leído, el mandatario destacó el rol "del movimiento obrero" para avanzar hacia un país "más inclusivo, democrático e innovador".

En el acto de apertura hubo un homenaje musical al fallecido cantautor Daniel Viglietti y se entregó un presente a su pareja, Lourdes Villafañe. También se evocó al sindicalista comunista Wladimir Turiansky, fundador del sindicato de UTE e impulsor de la creación de la CNT, quien fue diputado comunista y estuvo varios años preso durante la dictadura. El acto fue abierto con el Himno Nacional y con "La Internacional", que varios congresistas entonaron con el puño cerrado en alto.

En su discurso, Pereira reiteró que impulsará que haya un 33% de mujeres en los órganos de conducción del Pit-Cnt (hay solamente 3 sobre 14 miembros del Secretariado Ejecutivo) y se congratuló de que se vayan a enviar al Parlamento una ley para crear un fondo de insolvencia patronal y una iniciativa para que haya cuotas en el sector privado para trabajadores discapacitados. Y enfatizó en que hay decenas de miles de trabajadores que perciben menos de $ 20.000 y que deben estar en el centro de la atención del movimiento sindical.

También se detuvo en el tema de la violencia doméstica. "No hay lugar para los violentos en el movimiento sindical. El que sea violento, que se trate, no que milite con nosotros", dijo. En este sentido, consideró imperioso que se apruebe una ley que establezca licencias para las mujeres que sufren violencia doméstica y también prometió que la central bregará porque haya más negociadoras en los Consejos de Salarios. Y abogó también porque se prohíba el despido de madres cuando están en el período de lactancia. Recordó, en este sentido, que Alcoholes del Uruguay echó a una trabajadora en esa situación.

En su intervención no hubo mayores críticas ni al gobierno ni a la oposición pero sí prometió que la central seguirá en su lucha por una seguridad social en la que no exista el lucro y sin Afaps.

El discurso, como otros de apertura de anteriores congresos, abundó en homenajes a sindicalistas veteranos o fallecidos y a artistas que se han mostrado cercanos siempre a la central, pero no tuvo referencias a los movimientos que, tras bambalinas, realizan las corrientes para posicionarse mejor en la conducción del Pit-Cnt

El mundial acelerará la ronda salarial Este año se desarrollará la mayor ronda de negociación tripartita salarial de la historia y tanto las cámaras empresariales como los sindicatos quieren dar el puntapié inicial en la semana próxima porque asumen que va a ser difícil tener un ritmo adecuado de reuniones durante el Mundial de fútbol. Los sindicatos entienden que están dadas las condiciones para que se sigan incrementando en términos reales los salarios al mismo ritmo en que lo hace la economía. Sin embargo, los empresarios advierten que el crecimiento se está dando sin generación de empleo y que debe haber moderación salarial.

Algunos gremios quisieran tener más delegados en el congreso

A la salida de la inauguración del congreso un grupo de trabajadores del Casmu entregaba un volante en el que decían que ese gremio cotiza por 3.800 afiliados pero como la Federación Uruguaya de la Salud le paga al Pit-Cnt solamente por 1.800 afiliados aquella organización solo tendrá 9 delegados en lugar de los 18 que entiende que le corresponderían. Este tipo de problemas suele darse. Ha ocurrido recientemente en la industria de la carne. Una de las federaciones pagó parte de una deuda que tenía con la central pero algunos sindicatos de frigoríficos entienden que su representación en el congreso es insuficiente.

Hay cinco sindicatos que reúnen la gran mayoría de los delegados. Son el Sunca (construcción) la Fum (magisterio), Cofe (estatales), Fuecys (comercio) y Aebu (bancarios). El 60% de los delegados aproximadamente responde a la alianza entre "Articulación" y el Partido Comunista, el 30% a Cofe y sus aliados y el 10% al denominado "Espacio Coordinación".