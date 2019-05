Vázquez se reunió con MontevideoGas y el Pit-Cnt: "Se abrió una ventanita", dice sindicato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el marco del conflicto en el sector del gas, en la mañana de hoy jueves el presidente Tabaré Vázquez se reunió con trabajadores del gas y del Pit-Cnt y se acordó dar tiempo a las autoridades antes de tomar las medidas sindicales que se evalúan desde hace algunos días, entre ellas un paro de 24 horas. El mandatario se comprometió a trabajar para ayudar a que se logre una solución.

Ayer miércoles en el paro general parcial convocado por los sindicalistas, luego del acto el secretario general de la central Marcelo Abdala, y Acosta, se habían dirigido a la Torre Ejecutiva para presentarle una carta al presidente Vázquez para que intervenga en el conflicto. La respuesta llegó en el correr del día y la reunión quedó pactada para hoy.



"Lo que intentamos trasladar fue la necesidad de que hubiera una salida entre todos, que en este momento pasa por resguardar los puestos de trabajo", contó a la prensa Alejandro Acosta, sirigente sindical del gas, que estuvo presente en la reunión junto con el presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira y la vicepresidenta de la central, Soraya Larrosa.

RELACIONADAS Murro: la "exagerada y excesiva medida que tomó" Petrobras "no ha contribuido en nada" By Guillermo Lorenzo Murro: la "exagerada y excesiva medida que tomó" Petrobras "no ha contribuido en nada" Murro: la "exagerada y excesiva medida que tomó" Petrobras "no ha contribuido en nada" Si no hay solución a Petrobras, el gas irá a huelga y el Pit-Cnt hará paro de 24 horas By Guillermo Lorenzo Si no hay solución a Petrobras, el gas irá a huelga y el Pit-Cnt hará paro de 24 horas Si no hay solución a Petrobras, el gas irá a huelga y el Pit-Cnt hará paro de 24 horas

"Y en eso de resguardar los puestos de trabajo para el conjunto del movimiento sindical es claro de que si bien es un elemento concreto y para nosotros concebible, es necesario también darle la derecha al presidente de la República que nos manifestó que ya se estaba trabajando en puntos para encontrar una soluciones , que no nos pudo adelantar los que eran , y que tb determino que el gobierno tome nuevamente contacto con la empresa para plantear algunos de los elementos que estuvimos conversando en la reunión y ver cuál es la respuesta de Petrobras", agregó.



El dirigente sindical señaló que "Es evidente que esta decisión que hoy conversamos con el presidente de dar unos días más, sin plazo concreto, es necesario que nosotros lo consideremos en una asamblea general porque así fue resuelto y también anunciar que por el momento la huelga de hambre se va a mantener".



"Creemos que hoy se abrió una ventanita que quizás termine en buenos resultados ", señaló el dirigente.



Por eso, señaló, "le dijimos al compañero Tabaré que estamos dispuestos a que esa ventanita pudiera darle la chance de que se abra y ya después será Petrobras la que responda si se suma o no a una salida que resguarde los puestos de trabajo, que acuerde una reestructura laboral y tenga arriba de la mesa la posibilidad de que compañeros que tengan causal jubilatoria y quieran retirarse así lo hagan".



Acosta añadió que "lo positivo es que no nos vamos con las manos vacías, eso ya para nosotros es un paso adelante".

Pereira dijo a la prensa que el paro de 24 horas que viene evaluando la central ahora será analizado en la Mesa Representativa.​

El sindicato del gas convocó a una asamblea que se realizará mañana viernes 24 de mayo a las 11 horas.