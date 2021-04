UTE: presidenta dijo que "calidad del servicio no está comprometida" pese a reclamo de funcionarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Silvia Emaldi, presidenta de UTE, aseguró a El País que la "calidad del servicio no está comprometida" pese al reclamo de funcionarios que argumentan falta de personal.

Gabriel Soto, presidente de la Agrupación de Funcionarios de UTE, dijo que por falta de personal en el ente estatal "hoy hay gente que pasa dos días sin luz" o que "puede llegara a esperar 30 minutos que alguien lo atienda en Telegestiones". Sus declaraciones surgieron luego de que este jueves El Observador informó que las gerencias de área de UTE a solicitud del Directorio alertaron la necesidad de incorporar 954 funcionarios a la empresa en los próximos dos años ya que de lo contrario se "comprometerá en breve la calidad del servicio y la imagen del ente".

La presidenta de UTE indicó que se les pidió a las gerencias un informe con el estado de situación "debido a la edad de la plantilla de UTE", ya que en los próximos cuatro años "se van a estar jubilando unas 1.400 personas".

"De acuerdo a este informe las áreas plantearon las necesidades de que ingresen un total de 900 personas en los próximos dos años", comentó Emaldi. Asimismo también informó que "durante este año y principios del año próximo a UTE estarán ingresando unas 300 personas producto de llamados externos".

Para Emaldi este informe "es la base para comenzar las negociaciones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que todos los años empiezan a esta altura para lo que tiene que ver la elaboración del presupuesto 2022".



El presupuesto tiene que estar aprobado por el directorio antes de fines de julio. Allí se deben detallar inversiones, gastos e ingreso de personal, entre otros ítems. "Esto es habitual en la empresa, todos los años se hacen estos análisis", puntualizó.

"La realidad concreta es que la calidad del servicio no está comprometida. Tanto el ingreso de personal como las inversiones y los gastos de mantenimiento fundamentalmente están dirigidos hacia las áreas del sector operativo de la empresa (...) En las áreas administrativas y comerciales es posible seguir automatizando procesos", afirmó.

"Vamos a priorizar el ingreso de personal para que efectivamente la calidad de servicio sea la que tiene UTE, igual o mejor, que es lo que este directorio está apuntando", agregó.

Por otra parte, consultada sobre los dichos de Soto que aseguró que "hoy hay gente que pasa dos días sin luz", señaló: "No sé bien al caso que se refirió Soto. Hoy estamos en una situación de pandemia aplicando también medidas de restricción de movilidad, pero se atienden los casos críticos y la calidad del servicio en 2020 se mantuvo en los mismo guarismos en 2019 y en lo que va de este año también. Puede haber un caso puntual, no sé al caso que se refirió puntualmente Soto, pero no es la realidad global".

Actualmente en UTE hay 6.100 funcionarios más 2.000 contratados, informó la presidenta del ente.