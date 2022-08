“La única solución es llamar a elecciones” en Adeom, asegura Valeria Ripoll

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La interna de la Adeom es un fuego. Su secretaria general, Valeria Ripoll -que además forma parte del secretariado del Pit-Cnt-, asocia esto a una situación que proviene de una oposición desinformada, que impulsa paros injustificados y quiere frenar logros obtenidos con la Intendencia de Montevideo. En esta entrevista con El País, habla sobre su posible renuncia, explica la situación sobre una supuesta “pérdida de apoyos” de su bloque y denuncia enfrentamientos político-partidarios a la interna del sindicato. Según su visión, la única solución posible es la realización anticipada de elecciones de autoridades y una “reforma del estatuto”.

-En los últimos días planteó la posibilidad de presentar su renuncia a la secretaría general de Adeom, ¿sigue evaluando hacer esto?



-Se tiene que conversar a la interna, pero lo sostengo. El miércoles de la semana pasada tuvimos una reunión del Consejo de Adeom en la que no pudo plantearse el tema por un tema de tiempos, por lo que se pospuso para el miércoles de esta semana. Lo que sí se presentó es un comunicado en el que con la agrupación que integro dejamos claro que no vamos a ser voceros de aquellas decisiones que no tengan coherencia con las líneas que hemos marcado. Mientras tanto será Aníbal Varela (el presidente de Adeom y quien sostiene que ella ha perdido el respaldo) el responsable. Además, dejé en claro que la resolución por la que se intentó desvincular al sindicato de la corriente En Lucha (a la que ella pertenece) queda sin validez, porque hay que someter esto a votación. Lo que pasa es que no tienen los votos necesarios.



-¿Quiénes forman parte de la oposición en el sindicato?



-Hablamos de dirigentes que no tienen idea de ningún tema, que renuncian a sus listas cada dos meses. Y están aquellos más radicales que quieren hacer caer acuerdos. Estos últimos son los que paran por cualquier cosa, que quieren hacerle perder dinero a los trabajadores y generan una mala imagen. Hablamos de una coalición de la lista 2011 -asociada al Partido Comunista-, la 307 -que lidera Varela-, la 1966 -que es la más ultra- y la 1 -que lideraba el delegado expulsado de Adeom, Álvaro Soto-. La 2404 también forma parte, pero no tiene afiliación política.

-Ellos afirman que perdió el respaldo a la interna del sindicato...



-En realidad nunca tuve el respaldo de ellos. Acá hay dos bloques bien definidos: uno por la lista más votada y otro que se juntó para lograr nueve cargos en el sindicato. Tienen posturas totalmente opuestas, pero existen para hacernos oposición. Yo no estoy en el secretariado ejecutivo del Pit-Cnt por el apoyo de estas listas, y tampoco estamos en la corriente En Lucha por ellos. Estamos por definiciones de Adeom, que tienen que respetar porque no tienen los 2/3 dentro del Consejo Ejecutivo para revocar esta decisión. Enorgullece a nuestra lista 27 no tener su apoyo.



-Todo este último conflicto se desencadenó por una sesión del Consejo de la que ustedes se retiraron por la presencia de una sindicalista a la que denunciaron de forma reiterada. Ustedes dijeron que esta había amenazado a compañeros hombres. ¿No han tratado de discutir este tema puntual?



-Es que no lo quieren resolver. Vamos a elevar las denuncias a la intendencia, porque es una irresponsabilidad que una dirigente sindical vaya amenazando hombres con un tema tan delicado como la violencia de género. Vamos a buscar que por la lista 1966 ingrese otra persona. Debería ser una resolución a la interna de esta agrupación, pero como no se hace vamos a tomar acción nosotros.

-También ha dejado ver la existencia de enfrentamientos políticos en la interna de Adeom. ¿Estos son históricos o más recientes?



-Un poco las dos cosas. Siempre la política partidaria estuvo infiltrada. Tomábamos resoluciones de ocupación y alguien de adentro le avisaba a la intendencia para que tenga el control de la situación. Hoy tenemos una lista frenteamplista en Adeom, la 2011. Además, existe un objetivo de la oposición que pareciera direccionarse a hacerle la vida imposible a Carolina Cosse. Yo no estoy en ninguna de estas listas, pero por estas cosas después se ve en las redes que me dicen que soy facha, mientras hay otros que me dicen zurda.



-¿Cuál es la solución para este conflicto?



-La única solución es llamar a elecciones y resolver un bloque mayoritario. Sea cual sea, porque es imposible conducir a Adeom de esta forma. Quizá plantear más a futuro una reforma del estatuto, donde quienes compartan visiones se puedan juntar en un lema y se definan bloques concretos. No esta estructura, donde no hay una línea de conducción clara y un cúmulo de listas genera trabas todo el tiempo. Así es inviable lograr un manejo adecuado del sindicato.



-¿Y hubo definiciones ya sobre la intención que planteó su corriente de pedir elecciones anticipadas?



-Tampoco pudimos conversarlo. Lo puedo dar como un hecho desde nuestra parte, pero no pudo discutirse. El viernes, a pedido de Aníbal Varela, tuvimos otro ejecutivo en el que se planteó una discusión sobre la Federación Nacional de Municipales, donde hubo una serie de denuncias en 2018 en diferentes departamentos por faltante de dineros. En específico, detectamos que Adeom Salto había robado dinero y no tenía comprobantes de los gastos. Varela, en aquel entonces, pedía hacer una denuncia penal, que no era posible porque no teníamos personería jurídica. La resolución fue parar la denuncia porque a los sindicatos les pesa denunciar sindicatos. Esto generó un quiebre, porque los acusados se fueron. Luego algunos se sumaron y quedaron doce sindicatos de Adeom en todo el país. Se trata de problemas que Varela conoce de primera mano, porque cuando sucedieron era presidente y yo secretaria general. Quiso tratar otra vez esto, algo que ya todos sabíamos, y terminó quedando en ridículo. El ejecutivo del miércoles va a ser muy duro.

-¿Cómo aspira a que se resuelva todo el conflicto interno, más allá de estos problemas puntuales que han tenido en los últimos días?



-Primero que nada queremos el respaldo al contenido de normas de recursos humanos que acordó Adeom el período pasado con la Intendencia de Montevideo. Muchos integrantes de la oposición plantearon rechazar la modificación presupuestal que mandó la Intendencia a la Junta Departamental, porque es su único objetivo: cuestionar y no lograr nada. Hace casi un año que paralizan al sindicato, lo trancan. Vamos a reconocer la mejor modificación presupuestal por lo menos de los últimos 15 años. Esta administración de la Intendencia de Montevideo es respetuosa y leal en las negociaciones, no hablamos de la gestión de Daniel Martínez. Una dirección que era un desastre, que te tomaba el pelo, no te respondía y violaba los convenios.