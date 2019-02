Transportistas de carga rechazan el nuevo sistema para los camiones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las gremiales de transportistas de carga se oponen al Sistema Integrado de Control de Transporte de Carga (Sitrac) y marcaron distancia con la negociación encabezada por la directiva nacional de la Intergremial de Carga (ITPC).

Más de 300 camioneros de todo el país se reunieron el sábado pasado en el local de la Asociación Rural de Soriano en Bequeló (Soriano), para delinear un plan de acciones en contra del dispositivo electrónico de seguimiento porque a su entender genera más perjuicios que beneficios. Advirtieron que el decreto está vigente y les obliga a incorporar este dispositivo tecnológico de seguimiento antes del 18 de febrero.



Según informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el nuevo mecanismo “permitirá las declaraciones en tiempo real por parte de las empresas prestadoras del servicio, el seguimiento en tiempo real de la carga gracias a la utilización de unidades de monitoreo electrónico instalados en las unidades de transporte que se movilizarán en el territorio nacional, así como también una mayor certeza para los trabajadores en el reconocimiento de sus derechos en materia de horarios de conducción y del pago de sus haberes”.



El presidente de la Unión de Transporte y Fleteros de Mercedes, José María Rodríguez, expresó a El País que se trata de una demostración de unión antes del encuentro pactado con el ministro Víctor Rossi, para el próximo miércoles. “En este momento no estamos muy bien representados por ITPC”, dijo. “Estamos organizándonos porque estamos en contra de esto que creemos va ser perjudicial para nuestra actividad. El miércoles vamos a reunirnos con el ministro, le vamos a presentar la problemática que nos afecta y nuestros argumentos en forma directa y no por intermediarios como la ITPC. Vamos a ver si las campanas suenan igual”, indicó el dirigente mercedario. Los presentes en la convocatoria coinciden en que “sencillamente hay cosas que no están muy claras” y que no favorecen el trabajo en el interior aunque admiten para que para las operativas portuarias el sistema puede ser beneficioso. “El chipeado que se pretende, es un control satelital al camión durante las 24 horas del día. Van a saber por dónde marcha, cuándo para, la velocidad que lleva, a adónde va. O sea es un “gran hermano” qué nos va a tener a todos, todo el tiempo bajo la lupa”, cuestionó Rodríguez. Hay quienes sostienen que entre esta tecnología y la inclusión financiera, el Estado termina de cerrar el circuito fiscalizador pero el presidente de la Unión de Transporte y Fleteros de Mercedes, rechazó que sea un instrumento válido para combatir el informalismo.



“Es como cuando chipearon a los perros, no chipearon al de la calle que generaba problema o accidentes, chipearon al que tenía dueño y esto va a ser más o menos lo mismo. El informalismo siempre va a existir porque hecha la ley, hecha la trampa, y lamentablemente esto apunta a los que estamos al día con los impuestos” advirtió. Criticó que el sistema genera costos adicionales en un momento difícil para toda la cadena agropecuaria. “Estuvieron transportistas representantes de todo el país y también de la asociación Rural de Soriano, dado que el sector agropecuario se va ver perjudicado con esto porque al fin y al cabo, los costos se van a elevar y habrá que transferirlo a alguien”, sostuvo el dirigente.