Transportistas bloquean salida y entrada de camiones de planta de Riogas

Los transportistas de supergás de Riogas tienen bloqueados los portones de la planta por la suspensión de un trabajador, y no se permite ni el ingreso ni salida de camiones.



El delegado de la Asociación de Trabajadores de Riogas. Edgard Frías, dijo a El País que la medida se tomó a partir de las 5 de la mañana debido a que la empresa suspendió a un trabajador. "Decidimos que ningún camión sale ni entra porque la empresa tomó medidas con un compañero y lo suspendió porque se negó hacer una recarga, que no es obligatoria. Tenía que haberlo amonestado, pero no una suspensión. Pedimos para hablar con el encargado y no se presentó", dijo Frías. "La recarga es como hacer horas extras, si querés las hacés y se te paga la recarga; no es obligatorio", añadió.



Sobre las 14 horas está previsto que se libere el portón permitiendo la salida de los camiones contratados. A esa hora se realizará una reunión bipartita. Frías dijo que los transportistas de la empresa no harán recargas hasta conocido el resultado de la reunión. La medida abarca cerca de 20 camiones de la empresa.