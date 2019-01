Trabajadores del Vilardebó se encadenan en protesta por cambio salarial de tercerizados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde esta tarde, un funcionario del Hospital Vilardebó junto a dos trabajadores tercerizados se encadenarán en la puerta de la sede central de ASSE, ubicada en el ex edificio Libertad, en protesta por lo que denuncian es una "rebaja salarial" a los empleados.

Pablo Silva, dirigente del sindicato del Hospital Vilardebó, es el funcionario que se encadenará. Consultado por El Pais, Silva dijo que la empresa ISS resolvió que los tercerizados "no van a cobrar la antigüedad y van a cobrar un 20% del sueldo en tickets", lo que a los efectos prácticos significa una "rebaja salarial" para trabajadores con salarios "totalmente sumergidos de 18 mil pesos, que pasarían a ganar 11 mil en la mano".



Según el dirigente sindical, "quien debe responder, porque es el responsable, es ASSE. Pedimos que consiga una solución para eso, que ASSE tome cartas en el asunto, que destercerice o que hable con la empresa".



La decisión de la empresa afecta a "60 compañeros que pasarían a ganar 11 mil pesos o menos y tienen que pagar luz, agua, alquiler", señaló Silva.



El País se comunicó con representantes de ISS, quienes indicaron que la medida está dentro del "convenio colectivo del sector limpieza", que se firmó en el marco del Consejo de Salarios, en el que los trabajadores "perdieron algunos beneficios que se tenían anteriormente". "No es un tema de la empresa, sino del sector", señalaron.



El artículo 18 del convenio firmado el 11 de diciembre, señala que se ratifican todos los beneficios acordados en la ronda salarial de 2013, a excepción de la "prima por antigüedad y la prohibición de pagar los salarios mínimos del sector con tickets alimentación".



"A las 13:30 tenemos un instancia en Dinatra y más tarde nuestros asesores legales sacarán un comunicado aclarando la situación", indicaron desde la empresa.



Consultado sobre por qué se llegó a esta medida, Silva dijo que "hace 20 días venimos intentando el diálogo" con ISS y ASSE. "Enviamos cartas, notas, resoluciones de asamblea. La respuesta de la empresa ha sido totalmente nula, ASSE no ha tomado cartas en el asunto y antes de agudizar las medidas en el hospital y que repercuta en los usuarios, preferimos que repercutan ante el directorio de ASSE. Por eso sacamos el conflicto para afuera".



Ante la consulta de El País, desde ISS prefirieron no hacer comentarios sobre el tema y esperar al comunicado de la asesoría legal.



Silva indicó que, junto a los empleados tercerizados, van a pasar encadenados "la cantidad de días que sean necesarios" y que en caso de no recibir respuestas, "seguramente el viernes comencemos con la huelga de hambre".