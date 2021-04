Trabajadores de UTE reclaman más personal: "Hoy hay gente que pasa dos días sin luz"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gabriel Soto, presidente de la Agrupación de Funcionarios de UTE, reclamó por falta de personal en el ente estatal y dijo que por esa razón, por ejemplo, "hoy hay gente que pasa dos días sin luz" o que "puede llegara a esperar 30 minutos que alguien lo atienda en Telegestiones".

Las declaraciones de Soto surgieron luego de que este jueves El Observador informó que las gerencias de área de UTE a solicitud del Directorio alertaron la necesidad de incorporar 954 funcionarios a la empresa en los próximos dos años ya que de lo contrario se "comprometerá en breve la calidad del servicio y la imagen del ente". También alerta por un mayor riesgo de cortes de "alto impacto" del servicio que pueden alcanzar hasta dos tercios del país.

"Es un informe que fue remitido oficialmente al sindicato. Es un informe que se encomendó en noviembre del año pasado y en marzo todas las gerencias de UTE se lo devolvieron al directorio (...) Lo que plantea no es novedoso porque la misma información que maneja el cuerpo gerencial es la misma información que maneja el sindicato", dijo Soto a radio Sarandí.

Asimismo detalló: "Acá lo que cambia la situación son las aseveraciones que hace el cuerpo gerencial. Son aseveraciones que si las hace el sindicato puede ser tomado como parte de una estrategia de embarrar la cancha, pero es algo que venimos diciendo hace mucho tiempo".

"El plan de recortes para UTE comenzó en 2015, donde inclusive teníamos unos acuerdos importantes de ingreso de personal firmados en el Ministerio de Trabajo. Fueron acuerdos que fueron violados por el directorio del momento. Durante muchos años el sindicato estuvo en conflicto por este tema y logramos muchos ingresos. En el quinquenio pasado logramos mantener un nivel de plantilla, pero que ni cerca es el que se necesita. O sea que ya empezamos los recortes del 2020 con un atraso tremendo en la plantilla", agregó.

Soto indicó que en 2013 "una reestructura arrojó que para hacer frente al servicio UTE debería tener una plantilla de 8.400 funcionarios más áreas tercerizadas, lo que lo llevaba a una plantilla de 10.000". "En aquel momento eramos 6.600, se hizo un plan, pero nunca se logró implementar. Llegamos al 2019 con la misma cantidad de funcionarios", subrayó.

En ese sentido hizo hincapié en que "mantener el mismo número de funcionarios no significa mantener el mismo tipo de atención". "Es importante entender que el sistema eléctrico hoy no tiene nada que ver con el de 2013. Hay más kilómetros de línea, más servicios activos", puntualizó.

En estas condiciones, dijo Soto, "en algunos barrios de Montevideo hoy hay gente que pasa dos días sin luz" o "se puede llegar a esperar 30 minutos que alguien lo atienda en Telegestiones UTE por falta de personal".

"Es un país chiquitito. No estamos hablando que hay ciudades metidas en el medio de la selva", sumó.

Por otra parte, consultado por el riesgo de cortes de "alto impacto", manifestó: "Hay bases, lugares de trabajo, que debe haber personal y en este momento no lo hay. Hay instalaciones donde se produjo un problema, hay que moverse, desplazarse y se estima un lapso de dos horas llegar al lugar para poder reponer (...) Hay instalaciones importantes, como el caso de la Sub Estación Palmar, que no cuentan con la cantidad de funcionarios necesarios. Significa que ante un problema tenga que trasladarse gente con una demora de hasta dos horas".