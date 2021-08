Trabajadores del supergás realizarán este martes un paro de 24 horas con movilización

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), filial de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), realizará un paro de 24 horas este martes con movilización en reclamo de no quitar el subsidio del supergás, indicaron este lunes a través de un comunicado de Fuecys. El País informó en su edición del 28 de julio que el gobierno no se plantea modificar el subsidio al supergás.

"En momentos donde el frío mas se hace sentir", la filial de Fuecys consideró que es "un abuso la quita del subsidio al supergás, en un momento donde aumenta la pobreza, crece el desempleo y se ejecuta una caída del salado se plantea llevar la garrafa a $1400". "La población tiene al supergás como principal fuente cocción (91 %) y de calefacción (24 %)".

En diálogo con El País, el secretario de Fuecys, Fabio Riverón, puntualizó que este martes de mañana cerca de las 09:00 horas los trabajadores saldrán de las plantas hacia Torre Ejecutiva. Permanecerán por unos 20 minutos, tras lo cual marcharán a pie por la calle Paraguay hacia un acto que se desarrollará al lado del edificio de Ancap. No entregarán una carta al presidente Luis Lacalle Pou en esta oportunidad porque el "grueso" de las misivas enviadas a Presidencia "nunca fueron respondidas".

Consultado sobre si no resulta excesiva una medida de paro de 24 horas en esta fecha de frío cuando no ocurrió un cambio en el precio ni en el plan de subsidio, respondió: "Si el subsidio no está pensado tocarlo, ¿para qué Ancap contrató a una consultora mexicana que está haciendo un trabajo sobre el tema del subsidio?". Contó que hace un mes recibió un mail para participar de una encuesta, a la que respondió.

Riverón indicó que esta medida se venía evaluando desde que diferentes actores del gobierno hablaron del subsidio al supergás. "Hasta el momento, el Poder Ejecutivo en ningún momento ha planteado cuál es su plan sobre el subsidio", expresó.

En torno al supergás trabajan unas 3.000 personas en cuatro empresas: Ducsa, Acodike, Megal y Riogas. Para este martes, Riverón estimó que participarán entre 250 y 300 personas de la movilización que se extenderá hasta las 13:00 horas. Fuecys "acompañará y respaldará" la movilización "en todos sus términos".

"Estamos reclamando que se generen ámbitos donde todos los actores que tienen que ver con el supergás reciban la información, por lo menos el plan inicial de para dónde va el Poder Ejecutivo con esta situación", remarcó Riverón.



El dirigente puntualizó que esta medida fue tomada por la "insistencia" la semana pasada de que el subsidio "podía correr la situación que desapareciera", y porque "hay un acopio importante en las diferentes plantas que haría que en un paro de 24 horas no va a generar desabastecimiento en la población".

Sobre este último punto, indicó que si bien el paro será en todas las áreas estimó que el sector de distribución no parará en su totalidad porque no están sindicalizados el 100% de trabajadores. En tanto, dijo que no habrá envasado de supergás por alta acatación al paro.



"A la población nuestras disculpas por las molestias y esperamos sepan comprender que esta pelea es por los más necesitados", remató el comunicado de Fuecys.