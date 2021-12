Trabajadores de peajes realizan paro de 24 horas por falta de avances en negociaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los trabajadores de los peajes de todo el país se encuentran realizando un paro desde las 06:00 de este viernes y hasta las 06:00 de mañana sábado, ya que no se avanzó en el Consejo de Salarios ni en las reuniones con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

"Genera preocupación que estamos en diciembre y seguimos con la misma cantidad de puestos sin reconvertir. No hemos podido reconvertir un solo trabajador de todos los que lo iban a hacer, como prometió públicamente el ministro, indicó a radio Monte Carlo Leticia Vitureira, dirigente del Sunca del sector de peajes.



La reconversión refiere a los puestos laborales que están siendo cambiados por la automatización de los peajes, incentivada desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En declaraciones a La diaria, Vitureira había detallado que son más de 100 funcionarios los que están en esta situación.



"Queremos ver en qué estamos trancados para empezar a destrabar y tratar de buscar que esto realmente sea bueno para todas las partes", dijo la dirigente a Monte Carlo y explicó que esta mañana se realizará una Asamblea General con todos los trabajadores para evaluar la situación.



En esa instancia, indicó, se discutirá qué se debe hacer y hacia dónde se debe apuntar. En ese sentido aseguró que no se descarta que las medidas de paralización de actividades se profundicen si no se llega a una solución.

Este es el segundo paro que se realiza en cuatro meses. En agosto los trabajadores de peajes también hicieron paro de 24 horas en "defensa de los puestos de trabajo".



En esa ocasión se realizó además una movilización hacia la plaza 1º de Mayo, que incluyó la instalación de carpas frente al Palacio Legislativo donde recolectaron firmas.