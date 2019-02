Trabajadores del frigorífico PUL ocuparon planta y reclaman por "despidos indirectos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Funcionarios agremiados del frigorífico PUL, perteneciente al grupo Minerva Foods, resolvieron este martes ocupar de manera sorpresiva la planta de la industria cárnica ubicada en Melo.



En la agenda estaba previsto un paro de 48 horas que iniciaría a partir del miércoles. Sin embargo no se había realizado ningún anuncio con respecto a la ocupación de la planta instalada en la ruta 8.



La medida, según el sindicato, es por persecución sindical e incumplimiento en los beneficios (incentivo de reyes y canasta de útiles) para 30 funcionarios que todavía están en el seguro de paro.

"Aún hoy estamos con 30 compañeros en el seguro de paro de los cuales 28 son integrantes del sindicato de trabajadores”, dijo Guzmán Rivero, presidente del Sindicato de Obreros y Empleados del Frigorífico PUL (Soefp), a El País.



“La empresa aduce que existen problemas de organización que no le permite la reincorporación. Nosotros entendemos que hay una persecución sindical, es un tema viejo del frigorífico”, dijo y agregó: "En el año 1997 fue despedido todo el sindicato y el frigorífico fue sancionado con la mayor multa del Ministerio de Trabajo por persecución sindical”.



Rivero indico que hasta el momento no se ve ninguna salida para que los trabajadores sean reintegrados. "Está haciendo falta personal y no se los llama", indicó.

Rivero informó además que “se puede estar configurando en una situación de despido indirecto porque no se les pagó la compensación que llamamos de Reyes, que es una compensación que todos los trabajadores cobraron el 5 de enero. Entonces entendemos que es una suerte de despido indirecto”.



El dirigente indicó que el detonante para la ocupación fue haber "ignorado" a los hijos de los trabajadores que están en el seguro de paro con la canasta de útiles escolares. “Lo más grave fue la no entrega de canastas de útiles escolares a los hijos de los compañeros que están afuera, cuando le tocan los hijos a nuestros compañeros fue donde explotó la situación, y esta medida de ocupación es para que se revierta la situación”.