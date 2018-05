Trabajadores de enseñanza privada paran y protestan frente a la Universidad Católica

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) se manifestó esta mañana frente a la Universidad Católica, en la antesala del inicio de las conversaciones en los Consejos de Salarios y en reclamo por las "faltas a la dignidad" por parte de "muchas" instituciones de enseñanza privada.

La protesta se produce frente al edificio ubicado en 8 de octubre y Estero Bellaco, debido a "las recientes medidas de hostigamiento represivo contra los delegados sindicales tras la lucha por la regularización del pago de la antigüedad y contra el impago de horas extras en que incurría dicha institución" por parte de la institución. "Elegimos ir contra la empresa más grande del sector para que el mensaje le llegue a todas las patronales: 'Ningún trabajador está solo, ninguna trabajadora está aislada'", señalan en un comunicado.

RELACIONADAS Dos documentos sindicales critican gestión del gobierno By Guillermo Lorenzo Dos documentos sindicales critican gestión del gobierno Dos documentos sindicales critican gestión del gobierno Sindicatos ven que gobierno no ofrece nada y pararán By EL PAIS Sindicatos ven que gobierno no ofrece nada y pararán Sindicatos ven que gobierno no ofrece nada y pararán

El vicerrectorado de la Universidad Católica emitió un comunicado en el que plantea que los reclamos "no reflejan la realidad de nuestra Universidad", ya que "el buen clima de trabajo y el compañerismo son parte de nuestra forma de ser universitarios", lo que "implica en ocasiones tener que llamar la atención o aplicar procedimientos disciplinarios a quienes infringen los reglamentos –que aseguran la convivencia– y perjudican a otros compañeros".



En este sentido, manifestó que fueron sancionados dos empleados, que además son delegados sindicales: uno "fue observado porque no realizó una tarea que forma parte de su descripción de cargo y que fue solicitada en reiteradas oportunidades por su jefe", mientras que el otro "no dio inmediato cumplimiento a una tarea solicitada por su jefe y se dirigió a él de forma agraviante y con palabras soeces".