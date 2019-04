Trabajadores de Caputto siguen a la espera del préstamo que aprobó el Parlamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Trabajadores de la empresa citrícola salteña Caputto continúan a la espera del traspaso del fondo especial del gobierno de una partida de $ 115 millones que fuera votado en el Parlamento para posibilitar el comienzo de zafra y así recuperar sus fuentes laborales luego que la empresa se presentara a concurso.

Centenares de personas que realizan tareas zafrales tanto en la cosecha del citrus como en el packing tenían centradas las expectativas en que ayer lunes volverían a trabajar, aun cuando no está acordado el pago de salarios impagos y que será un tema a resolver entre el sindicato y la intervención designada por la justicia que coadministra ahora el funcionamiento de la empresa.

El presidente del sindicato de los trabajadores, Marcelo Di Paola, dijo a El País que a pesar de la voluntad de los trabajadores de volver a sus puestos con la incertidumbre de no saber cuándo cobrarán quincenas y aguinaldos impagos y con la finalidad de que la empresa no cierre y así pelear por la fuente de empleo de la que dependen unas 2.000 personas, no ha habido una confirmación de cuándo comenzará la zafra.

“Ya está todo acordado y la gente está lista para empezar, tanto los arrancadores como los compañeros de packing, pero falta algo que es lo fundamental que es el traspaso del dinero destinado para este caso que son los $115 millones para insumos y los jornales futuros”, dijo, acotando que los días apremian para comenzar con la exportación.

“La disposición de todos está, hasta hay envases disponibles para comenzar a acondicionar la fruta, pero depende un trámite que requiere las garantías necesarias y eso es lo que está demorando el proceso de cosecha y de acondicionamiento del producto”, agregó Di Paola.

Asimismo comentó que la primera etapa comenzará con el empleo de dos cuadrillas de 80 trabajadores de cosecha y 60 personas en packing y paulatinamente se van a ir incorporando más personal.

Una de las empresas citrícolas que pertenece al grupo Caputto y que sí procesa los cítricos en esta planta había fijado para ayer el inicio de cosecha para acopiar stock con destino a la importación, pero las malas condiciones del tiempo interrumpieron la tarea.