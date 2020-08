Trabajadores del BPS denuncian una rebaja salarial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) denunció que el Banco de Previsión Social (BPS) dispuso un recorte salarial del 6,31% en la partida de salario variable y aseguran que es en el único organismo que ello sucede. Ramón Ruiz director del BPS por los trabajadores, respalda el reclamo, pero Daniela Barendeli, directora del BPS en representación del Partido Colorado, dijo a El País que lo aprobado por el directorio de la entidad “no es un recorte salarial”.

Para el sindicato, la medida “no se trata de un ahorro en el gasto (dispuesta para todos los organismos del Estado), sino una reducción salarial neta, pura y dura” y se agrega que “es el único organismo estatal que procesa una rebaja de sueldos”.

Barendeli, no está de acuerdo con los trabajadores y sostiene que ““no es un recorte salarial, porque los salarios no se tocaron”, sino que “cambió la base de cálculo de una partida” que reciben los trabajadores de BPS.



“La base del cálculo era sobre todos los salarios y las vacantes, y desde ahora se hará sobre el salario de las personas que están trabajando, pero no sobre las vacantes. Por eso se reduce la masa salarial y la base del cálculo”, agregó la jerarca.

Según los trabajadores, “desde el punto de vista político se viola unilateralmente un acuerdo firmado en el marco de la negociación colectiva firmado el 26 de julio de 2017.



Por su parte, Ruiz -que representa a los trabajadores en el directorio del BPS- concuerda con el reclamo de los sindicalistas.



Ruiz sostiene que el presupuesto 2020-2021 del BPS, que él no votó, elaborado bajo lineamientos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) “es injusto” con el organismo porque “atenta contra el buen funcionamiento del BPS”.



Concretamente en cuanto al reclamo sindical Ruiz sostiene que “desconoce un acuerdo firmado en 2017 que estableció la forma de pago de una partida variable”, con lo que en la práctica produce una “rajaba salarial” para los trabajadores del organismo.