Trabajadores de Aerolíneas Argentinas realizan paro por despidos

La empresa Aerolíneas Argentinas trabaja actualmente con la empresa Sofibial, encargada de brindar los servicios de tierra en Uruguay, sin embargo hace dos meses les informaron a los trabajadores que no le renovarían el contrato a esa compañía. En total son 47 los funcionarios que trabajan para la aerolínea y que quedarán desempleados, informó a El País Guillermo Marsenall vocero del gremio.

A partir de esta situación los trabajadores decidieron este lunes realizar un paro durante toda la jornada, sin embargo los vuelos -más allá de retrasos- no fueron cancelados ya que Aerolíneas Argentinas envió personal para evitarlo.



Marsenall informó que antes de tomar la medida de paro se consultó primero con Aerolíneas Argentinas para ver si podían ser incluidos directamente en su planilla, pero en cambio les indicaron que hablaran con Global, la empresa que sustituirá a Sofibial en Uruguay a partir del 31 de octubre.

En Global "nos hacen una oferta que es totalmente precarizada para lo que son los salarios", indicó el vocero y aseguró que ellos cobran mensualmente mientras que la empresa les propuso que pasen a una modalidad de jornales y de pago por hora. "Pero no te da, con las horas trabajadas no te da para sacar el sueldo", aseguró.



"Es inviable para nosotros, que estamos trabajando, aceptar con Global", agregó y explicó que por eso no se llegó a ningún acuerdo todavía.



"Las medidas son: paro, empezamos con asamblea la semana pasada y hoy es el primer día de paro y se van a seguir intensificando hasta que tengamos una respuesta. Nosotros queremos saber quién nos va a pagar el despido porque nuestra empresa Sofibial se declaró insolvente para pagarlos".