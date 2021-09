Trabajadores de Acodike y Riogas levantaron medidas a la espera de tripartita este viernes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes se realizará una nueva reunión entre el sindicato de trabajadores de Acodike, la empresa y el Ministerio de Trabajo (MTSS) para intentar destrabar el conflicto desatado por el despido de cuatro trabajadores de la firma de supergás.

"Pausamos la profundización de las medidas" hasta el encuentro de mañana, dijo a El País, Andrés Guichón, dirigente de la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike (Alfas).

Consultado sobre si puede existir desabastecimiento de supergás por estas medidas, respondió que no tiene en claro cuánto demora en impactar en el mercado la medida, pero "es una posibilidad real porque si bien Riogas ha venido trabajando, salvo hoy que estuvo gran parte del día sin envasar, Acodike es una de las partes más grandes del sector".



"Lo que está haciendo demorar un poco ese desabastecimiento es que no ha hecho un frío que tenga una demanda muy grande de supergás", agregó.

La afectación de este conflicto se traduce solo en Acodike en unas 60.000 garrafas menos en el mercado desde el lunes, cuando se dejó de envasar. A diario se envasaban 1.500 garrafas por hora. Riogas hoy no envasó desde la mañana hasta las 15:00 horas, pero los trabajadores de ambas empresas resolvieron retomar el funcionamiento normal a la espera de lo que suceda mañana en la reunión tripartita.



Las diferencias persisten dado que Acodike "está muy firme en no retomar esos trabajadores", dijo Guichón. La empresa planteó que existen denuncias de acoso laboral por parte de extrabajadores contratados durante el conflicto de febrero y marzo contra los trabajadores sindicalizados que ahora se busca despedir, indicó el dirigente. En tanto, desde el sindicato insisten que "hay declaraciones sin pruebas contundentes".



"Si recibimos pruebas contundentes de esa situación, se levanta el conflicto y al otro día estamos trabajando", remarcó Guichón y explicó que el sindicato propuso que se haga una investigación sobre los hechos, pero retomando a los trabajadores mientras tanto. La empresa no acepta este punto.