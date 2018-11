Terminó sin un acuerdo una mesa salarial clave

En una nueva señal de que el contexto de las negociaciones salariales ha cambiado, ayer prácticamente colapsaron las tratativas entre las empresas de supermercados, el gobierno y el sindicato del comercio (Fuecys).

La Asociación de Supermercados del Uruguay no quiso ni empezar a analizar la propuesta integral que hizo el gobierno y adelantó que tampoco llevará más ideas a la mesa de negociaciones y solicitó a la delegación del Poder Ejecutivo que laude en una semana los incrementos salariales para el sector o que ponga una propuesta a votación. Si el gobierno lauda los incrementos, no habrá cláusulas de paz ni de prevención de conflictos por lo que podría haber picos de conflictividad en las fechas próximas a las fiestas de fin de año, en un sector que emplea a miles de trabajadores.

El gobierno hizo ayer una propuesta que tenía un componente fuerte de moderación salarial. Proponía un alza salarial anual de 8% para los trabajadores que ganen lo que establecen los laudos o hasta un 20% más y de 7,5% para el resto en el primer año de vigencia del acuerdo. Si se toma en cuenta que la inflación se ubicó en 8,26% en los últimos doce meses, esto implicaba prácticamente una caída en términos reales de las remuneraciones, más allá de que se preveía la aplicación de un correctivo a los 18 meses de vigencia del acuerdo. El Poder Ejecutivo también proponía subir la partidas por "quebranto de caja" para los cajeros de $ 1.000 a $ 1.200 mensuales actualizables por IPC, reforzar las partidas por "antigüedad" y un mecanismo de prevención de conflictos que al sindicato del comercio (Fuecys) no le gus-taba porque entendía que suponía regular el derecho de huelga.

El gobierno también proponía la creación de una comisión tripartita para analizar el impacto de la tecnología en el empleo en el supermercadismo. Pero la propuesta ni empezó a considerarse por la negativa empresarial. Carlos Baiz, dirigente de Fuecys, dijo a El País que "a esta altura otros años discutíamos por un punto más o por una coma pero ahora, por el contexto político, no hay negociación, nada y nada". Según el sindicalista, la delegación del Poder Ejecutivo quedó "muy molesta" por la actitud empresarial. El Pit-Cnt ya ha evaluado que se nota un endurecimiento empresarial en los Consejos de Salarios.

El sindicato tiene un "plan de acción" aunque no comenzará a aplicarse hasta que no se formalice la propuesta oficial. "No tenemos apuro. Tenemos un plan para la época de las fiestas tradicionales", señaló Baiz.

Sector que pierde empleo

Pese a que el sindicato del comercio pretendía incrementos anuales reales equivalentes al crecimiento de la economía (o sea dos puntos sobre la inflación) la propuesta del gobierno implicaba que el Ejecutivo considera excesivo ese porcentaje. En el sector del supermercadismo se viene perdiendo empleo.