Supra por acuerdo con Katoen Natie: "No solo basta decir ser transparentes, hay que serlo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) emitió un comunicado dirigido al gobierno tras el acuerdo que el Estado hizo con la empresa belga Katoen Natie por la extensión por 50 años de la concesión portuaria. "No solo basta con decir ser transparentes, hay que serlo", criticó.

"Un gobierno que reitera una y otra vez su supuesta transparencia, acuerda a espalda de los trabajadores las condiciones para extender los beneficios a una empresa multinacional. Y lo que es peor aún, desconociendo el accionar y el trato de esta empresa para con sus trabajadores, su maltrato para el Sindicato de Base y el Supra en su conjunto", señaló.

El Supra indicó que desde 2013 la "principal característica" de Katoen Natie es "precarizar las relaciones laborales, contratar en forma eventual, rebajar las condiciones de trabajo para los nuevos ingresos, e incumplir con la escala de jornales asegurados establecida en la Ley 19.787".



"Se anuncia que el acuerdo tiene por objetivo evitar un supuesto juicio por 1.500 millones de dólares. Una cifra algo más que llamativa, por cierto. En el remate por la Terminal, en 2001, la compañía belga pagó 17.100.000 dólares, obtuvo ganancias durante 20 años, por el 80% de las acciones de TCP", añadió Supra.



El sindicato remarcó también que el gobierno extendió "por 50 años un contrato" en donde no se tuvo en cuenta "lo que implica esa cantidad de años". "Por su importancia, y su incidencia en el futuro del país, los trabajadores entendemos que el procedimiento debió ser otro", subrayó.



"Vaticinan supuestas inversiones por parte de la empresa por un monto total de 450 millones de dólares. Desconociendo las ya promesas incumplidas, desconociendo las sanciones impuestas por ANP al no cumplir con los movimientos mínimos de contenedores. ¿La propia ANP no tiene actualmente demandas iniciadas contra TCP?", planteó el Supra.



Asimismo cuestionó: "¿Transparencia? Sin un llamadao, en total secretismo".



El Supra también manifestó que el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, "faltaron a su palabra" porque "se comprometieron" con el sindicato a "establecer ámbitos de participación e información".

El pasado 27 de febrero El País informó que tras casi un año de negociaciones, el Poder Ejecutivo llegó a un acuerdo con Katoen Natie. El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y Katoen Natie establece una inversión en la Terminal de Cuenca del Plata (el 80% de las acciones pertenecen a la empresa belga y el 20% restante al Estado uruguayo) de US$ 400 millones y una extensión de la concesión para la multinacional belga. Además, la empresa no llevará adelante el juicio internacional al Estado por US$ 1.500 millones como se había manejado meses atrás.