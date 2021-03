Sunca realiza paro parcial tras fallo de Justicia contra empresario por muerte de un trabajador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realiza este martes un paro parcial de 9.00 a 13.00 horas luego de que se conoció el procesamiento de un empresario y la formalización de otro como responsables del fallecimiento de un obrero debido al incumplimiento de normas de seguridad laboral.

El accidente se produjo el 11 de marzo de 2020 en la construcción de un hotel en el Centro de Montevideo. El hombre de 62 años cayó de tres metros de altura, fue internado en el CTI y murió el 27 del mismo mes.

De acuerdo a lo que señaló el Sunca en un comunicado, se trata de un empresario argentino propietario del Hotel Quijano Apart Suite. El empresario fue imputado por el delito de "falsificación ideológica y estafa especialmente agravado en calidad de autor", remarcó el sindicato.



El Sunca destacó que el empresario "mintió" sobre el tiempo de trabajo que llevaba esta persona en la empresa, la altura de dónde cayó y la fecha y hora del siniestro.



Héctor Abad, responsable del área de Salud y Seguridad del Sunca, dijo este martes a la mañana en conferencia "que las condiciones laborales fueron bastantes complejas a lo largo de toda la obra".



"No hemos parado antes, como cada vez que se muere un trabajador por accidentes de trabajo, porque esto tenía una investigación que hacía que esa condena que le dan al empresario constatara que hubo una serie de irregularidades", explicó.



Abad dijo que el trabajador fallecido "no estaba registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ni en el Banco de Seguros del Estado (BSE) ni en el Banco de Previsión Social (BPS)".



"Estamos a medias satisfechos", señaló Abad, porque consideran que "debe continuar la indagatoria".