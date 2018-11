Sunca presentará denuncia penal por accidente laboral en Antel Arena

El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Óscar Andrade, informó que se realizará una denuncia penal por presuntas irregularidades ocurridas en la obra del Antel Arena, luego de que un trabajador cayera ayer de cinco metros de altura y sufriera varias fracturas.

En declaraciones al programa Así nos va de Radio Carve, Andrade dijo que "este es un claro caso en el que no (hubo) solamente apuro, sino irregularidades e incumplimientos. Hubo mucha gravedad en el sentido de que no había cabo de vida ni cinto de seguridad".



Los pasos a seguir por parte del gremio serán, en primer lugar recibir el informe realizado por la Inspección General de Trabajo. "Esperamos que sea un informe duro, porque parece bastante elemental que las medidas que hay que tomar cuando tenés un trabajo que tiene riesgo de caída en la altura, no estaban", manifestó. Si los funcionarios estatales constatan las irregularidades, se presentará la denuncia penal.



El dirigente sindical expresó que "la denuncia tendría que hacerla la Inspección General de Trabajo". porque "la única persona que está obligada a denunciar un delito cuando lo ve es un funcionario público. Entonces, si yo tengo una inspección que confirma que hubo incumplimientos patronales en el siniestro, tendría que hacerme cargo de la denuncia penal".



De todos modos, "a pesar de que el informe diga que está todo bien, nosotros vamos a iniciar una acción legal, porque nosotros tenemos datos de que no estaba todo bien", indicó.



Sobre quién es responsable de que no haya condiciones de seguridad mínimas para evitar accidentes, el precandidato presidencial por el Frente Amplio señaló que "el juez va a tener que definir quién tenía la responsabilidad" pero "en general, la responsabilidad penal es de la empresa contratante. En caso de responsabilidad civil, ahí corresponde una responsabilidad solidaria y podría terminar en Antel".

¿Paro o no?

Consultado sobre por qué no se resolvió un paro al conocerse la noticia del accidente en el Antel Arena, Andrade explicó que las medidas que aplica el sindicato son dos: "Cada vez que un trabajador muere víctima de un siniestro mortal, cada trabajador dona una hora de trabajo a la familia y se toma como medida de sensibilización un paro parcial de tres horas". Pero "no conoce" que "en la historia de la construcción" se haya aplicado "una medida sindical por un accidente no mortal".



"Hace un mes hubo una situación parecida que ahora está en la Justicia penal. Cayó una plataforma y una cantidad de trabajadores, y no hubo paro del Sunca", recordó.



"Increíblemente en las redes sociales, los mismos que nos critican por la medida del paro, nos piden que hagamos un paro por el tema del Antel Arena", puntualizó.