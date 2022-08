Sotelo informó que por medida sindical no habrá informativos en Canal 5 este 25 de agosto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El director del Servicio de Comunicación Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, informó que mañana 25 de agosto "no habrá informativos en Canal 5" debido a una decisión del sindicato que, afirmó, "no va a detener la transformación de los medios públicos".

"Mañana no habrá informativos en Canal 5. La situación se genera por una decisión del sindicato que nuclea al personal periodístico (APPTN). El sindicato reclamó varias veces por el atraso en la liquidación de tres jornales (dos feriados y la transmisión del Referéndum) y la semana pasada planteó a la Dirección que si no se liquidaba antes del 24 de agosto, no trabajarían el 25", expresó Sotelo.



El director del Secan dijo que el reclamo fue atendido y se acordó que "los jornales liquidados se abonarán la semana próxima por temas administrativos, con el salario de agosto".



No obstante el acuerdo, el sindicato que nuclea al personal periodístico "decidió igualmente parar los informativos".



"Ojalá el sindicato revea en las próximas horas la medida, que ya no es comprensible y que resulta ajena al diálogo entre las partes y a la tradición sindical uruguaya. Como sea, esto no va a detener la transformación de los medios públicos, a la que estamos absolutamente dedicados y que sólo es posible con el profesionalismo y el compromiso de su personal, con los que contamos", remató Sotelo.