Sindicatos del gas bloquearon ingreso de camiones a granel a la Tablada de Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sobre las 5:30 de la mañana de este domingo los sindicatos del gas resolvieron bloquear el acceso a la planta de La Tablada de Ancap impidiendo el ingreso de los camiones que cargan el producto a granel para los grandes consumidores, confirmó a El País Andrés Guichón, dirigente de la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike.

La medida se tomó luego que ayer los trabajadores de Riogas bloquearon el polo logístico y la planta de envasado - no dejando ingresar camiones de garrafas y tubos ni de granel- lo que fue liberado posteriormente por la policía.

"Lo de hoy es adicional a lo de ayer e intermitente porque vienen a levantarlo desde el Ministerio del Interior", dijo Guichón.

Federico Daverede, Director Nacional de Trabajo, confirmó a El País que el Ministerio de Trabajo ya intimó a cesar la medida y dispuso el pedido al Ministerio del Interior para desarticular el piquete.

El dirigente sindical dijo que se busca "no generalizar el conflicto porque estamos en una época del año en la que el supergas es primordial. Sería tirarnos un tiro en el pie si resolvemos extenderlo a todos".



De todas formas, el Guichón dijo que las medidas podrían extenderse a mañana lunes en la tarde, porque son los días y horarios en los que Riogas recurre al personal que ha motivado el conflicto. "La empresa esta intentando hacer la innovación que había planteado en el Ministerio de Trabajo y nosotros lo que manifestamos es que en la medida que va a hacer una reestructura que incluye personal se tiene que manejar con tiempo. Eso no se esta haciendo".



Guichón admitió que las medidas "no tienen mucho efecto" porque "claramente termina interviniendo el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior sacando a los trabajadores de los portones para liberar". "Es una lástima que solo intervengan para eso y no sobre que era ilegal contratar personal en medio de una medida sindical".

La Asociación de Trabajadores de Riogas se encuentra en conflicto desde la semana pasada por el despido de un empleado de una empresa tercerizada. Al comenzar la semana el conflicto se agudizó ya que la empresa sancionó a 12 personas mientras tomaban medidas sindicales.