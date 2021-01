Sindicatos exigen una disculpa de Salinas, que vinculó marchas con aumento de casos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) volvió a rechazar los dichos del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien señaló el 5 de enero ante la Comisión de Salud del Senado que las marchas organizadas por distintos sindicatos tuvieron incidencia en la propagación de la COVID-19 en Uruguay.

En este sentido, la gremial recordó que el 28 de octubre el ministro aseguró en conferencia que la planificación de las marchas estaba acorde a las medidas sanitarias, con una valoración que calificó como “muy positiva”.



En tanto, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) convocó a una conferencia de prensa para hoy a las 10:30 en su local sindical de la calle Duvimioso Terra, también para rechazar los dichos del secretario de Estado.

Según la FUS, fueron “declaraciones injustificadas e insostenibles” con las que se intenta culpar “al movimiento sindical, al movimiento social y en especial a la federación, por el aumento de los contagios en nuestro país”.



Por su parte, el secretario general de COFE, Joselo López, dijo que las manifestaciones del Salinas “solo siembran dudas y generan una grieta contra los trabajadores sin ningún tipo de sustento empírico. Esas afirmaciones podemos aceptarlas de la señora en la feria, pero no de un ministro de la República”.

"Sin evidencia"

La Federación Uruguaya de la Salud coincide en que el ministro Salinas realizó una “acusación arbitraria” que “no cuenta con evidencia científica que la respalde”.



“No alcanza únicamente con responsabilizar a la gente por el incremento de los casos, comprendemos que el ministro no tenga respuestas para dar ante la multiplicación exponencial de contagios, pero una afirmación tan imprudente nos genera dudas acerca de cuál es el verdadero propósito de la misma. Los informes del GACH nada dicen de que las manifestaciones hayan sido un factor de profundización de la circulación comunitaria del virus, la falta de fundamento en este tipo de apreciaciones no serían de recibo si no hubieran sido realizadas por el propio ministro de Salud Pública. Son declaraciones sin justificación que solamente fueron respaldadas por su sector”, agregó la FUS.

El sindicato de la Salud destacó que el país se encuentra ante una situación de emergencia sanitaria, social y política sin precedentes.



“El ministro debe asumir su rol en esta crisis, para esto se necesita de una rectoría fuerte con liderazgo en sus funciones. Asumir posicionamientos ideológicos para trasladar la responsabilidad al movimiento social y sindical habla a las claras de la miopía política del partido que integra. Los trabajadores de las distintas áreas asistenciales que estamos combatiendo la COVID-19 redoblamos día a día nuestro compromiso con la salud de nuestra gente, por eso solicitamos del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que asuma su responsabilidad y su obligación, que debe ser la de velar por el bienestar de todas y todos los uruguayos sin importar a qué organización o partido representan”, agregó la gremial en un comunicado.

Como diera cuenta El País, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que detrás de las declaraciones de Salinas sobre el aumento de casos de COVID-19 “hay un tema ideológico” y “una mirada demasiado flechada”.



“Hemos hecho las cosas de forma suficientemente responsable como para que al barrer se califique. Cuando se habla de la salud de la gente hay que ser rigurosos”, opinó. En una carta que Pereira escribió en Facebook, le pidió al ministro que se retracte de sus dichos, pero no tuvo respuesta de parte del jerarca.



Según Pereira, si existieran datos sobre la relación de las marchas con el aumento de casos, el propio PIT-CNT haría una autocrítica acerca de lo que fueron las movilizaciones.