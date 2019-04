Sindicatos definen qué hacer tras veto a Ripoll

La interna del Pit-Cnt sigue al rojo vivo luego de que la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, denunciara que fue vetada por la corriente mayoritaria de la central obrera, integrada por el Partido Comunista y el grupo Articulación, para ser oradora en el acto del 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

Luego de la polémica por la definición de los oradores del acto y tras la Semana Santa y el feriado, la cúpula de la central obrera se volverá a ver la cara, mañana, cuando se reúna en su Secretariado Ejecutivo.

Antes, integrantes de “En Lucha”, la corriente minoritaria del Pit-Cnt que nuclea a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), a Adeom y a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), entre otros, se reunirá hoy en la tarde para definir una única postura para llevar al Secretariado.

La semana pasada Ripoll denunció que fue vetada por la mayoría del Pit-Cnt de ser oradora en el acto por “no ir en la línea del discurso que se pretende”. También señaló que el mismo día en que se discutió el tema en el Secretariado, se ofrecieron “viajes a Cuba y otros viajes de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), los cuales querían ser usados como moneda de cambio. Obviamente que estos viajes fueron rechazados porque el tema central era la oratoria del acto”.

Ripoll denunció en reiteradas ocasiones la gestión del hoy precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio Daniel Martínez al frente de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y su discurso -dice ella- “no está alineado” a los intereses de la central sindical.

Sin embargo, si bien ya Joselo López, respaldó a Ripoll y rechazó la actitud de la central obrera, en “En Lucha” no hay una única posición adoptada sobre qué hacer de cara al acto del 1° de Mayo.

El dirigente dijo ayer en radio Carve que evalúan no subir al estrado, sin embargo, la idea no fue compartida en su plenitud por algunos de los miembros de la nueva corriente.

El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, dijo a El País que “nosotros vamos a participar del acto como se participa habitualmente, las diferencias hay que discutirlas a la interna del movimiento sindical”. Añadió que “es un error no convocar al acto”, y que la nueva corriente deberá “seguir trabajando para tener la mayoría del Pit-Cnt”.

Por su parte, Fernando Ferreira, secretario general de la FOEB, indicó a El País que “vamos a convocar a participar del acto como todos los sindicatos”. Su idea es “convencer” a Ripoll de que esté presente en el mismo. La dirigente municipal ya adelantó que no concurrirá para “no convalidar lo que está haciendo” la actual dirigencia de la central obrera.

Paralelamente a López quien también respaldó a Ripoll fue la dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio y secretaria general de la Asociación de Maestros (Ademu), Daysi Iglesias, quien publicó este fin de semana en su Facebook que “hay algunas cosas que a los gobernantes les haría bien escuchar, que sería necesario que escucharan” de la mano de Ripoll.

En su cuenta escribió: “Parece buena la propuesta que hablara una mujer en el acto, no porque fuera mujer, sino porque fue electa por sus compañeros para representarlos”. Iglesias agregó a El País que “hay una posición muy crítica de toda una corriente” y que el problema de fondo es “ideológico”, apuntó.

López dijo a El País que la decisión será adoptada a partir de cada gremio y en conjunto: “Nosotros no vamos a mandatar a nadie”, señaló.

La polémica

El desplazamiento de Ripoll de la oratoria del acto del 1° de mayo ocurrió el pasado 3 de abril. Finalmente el Pit-Cnt decidió que el único orador sea su presidente Fernando Pereira. También se aprobó que hablen como invitados una mujer en representación de la Intersocial Feminista y de la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Sin embargo, esta última propuesta fue rechazada por 15 sindicatos que en la Mesa Representativa plantearon que además de Pereira, debía hablar una mujer sindicalista.

Búsqueda y El País informaron que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) presentó una moción para que la Intersocial no se dirija al público porque entiende, una de sus ONG, “El Abrojo”, “desarrolla políticas laborales con altos niveles de precariedad”.

La organización rechazó la denuncia en su contra en un comunicado en el que informó que “no ha recibido ningún tipo de reclamo”.

La Intersocial define oradora

La Intersocial Feminista definirá hoy quién será la mujer que participe como oradora en el acto del 1° de Mayo. Se trata de una agrupación que aglutina a más de 20 colectivos feministas y ONG, entre ellas Amnistía Internacional Uruguay, Área de Género de Fucvam, Asociación Civil El Paso, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Colectivo Ellas, Colectivo La Pitanga. Colectivo Ovejas Negras, Coordinadora Nacional Afro uruguaya, Cotidiano Mujer, y El Abrojo.

Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom denunció que el acto del 1° de Mayo será “político-partidario”, en donde se hablará de los “cucos” y de “defender lo que tenemos si no el cuco vendrá y nos sacará todo”. Para la líder de los municipales de Montevideo “esto deja ver que el movimiento sindical no conquistó nada, todo es porque lo regaló el Frente Amplio”, añadió. Aseguró que va preparada para recibir presiones en el próximo Secretariado, puntualizó que “será un acto en el que se dirán verdades a medias, solamente las cosas que se hicieron bien, pero no hay una crítica ni una denuncia a lo que se hace mal, una Intersocial no representa al movimiento sindical, es un manotazo de ahogado”, agregó. El sábado el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira señaló a El País que “lo que plantea Ripoll nada tiene que ver con la realidad”. Pereira reconoció que la corriente “En Lucha”, “propuso que hablara Valeria, pero la propuesta que primó fue la finalmente aprobada, que además fue la propuesta de origen. No es que nosotros contrapropusimos algo para evitar que Valeria hable, es lo contrario. Ellos contrapropusieron algo en lugar de la Intersocial Feminista”, contó el líder de Articulación.