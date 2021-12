Sindicato de transporte interdepartamental realizará paro por 24 horas el lunes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sindicato de trabajadores del transporte interdepartamental decidió realizar un paro de 24 horas el lunes, día en que se realizará una asamblea general. "Hay una desconformidad total", dijo a radio Monte Carlo Juan Arellano, dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).

"Tenemos compañeros que hace dos años que están en el seguro de paro. Nosotros queremos discutir todos los temas del consejo de salario y lo único que se están trayendo son pautas y lo que se recupera es muy poco", explicó Arellano.



El dirigente indicó que lo que se busca no es llegar al "conflicto", sino "discutir y lograr una negociación". "Lamentablemente, de esta forma como nos está presentando el gobierno, no nos está dejando el suficiente aire para manejarnos", expresó.



Arellano indicó que la medida de paralizar las actividades se toma con el objetivo de que los trabajadores de todos los puntos del país puedan participar de la asamblea.



"Ahí se va a discutir el proceso y ver cómo vamos a seguir de aquí en adelante con este problema", dijo el trabajador. "Lo único que sacaría de arriba de la mesa esta paralización, esta asamblea, es que mejoraran las pautas y que hubiera una confiable rotación de seguro de paro para aquellos que llevan dos años", dijo.



El dirigente advirtió que durante la asamblea participarán trabajadores que sí están a favor del conflicto, lo que podría ocasionar que no se llegue "a un final feliz en esta negociación".