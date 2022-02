AEBU no recargará los cajeros del BROU durante el fin de semana en 9 departamentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) está en conflicto y anunció este jueves una profundización de las medidas "ante la falta de voluntad del Poder Ejecutivo". El sindicato informó que no se realizarán guardias de cajeros automáticos del Banco República (BROU) desde las 00:00 del viernes hasta el lunes a las 12:50.

La medida afectará todas las dependencias de los siguientes departamentos: Tacuarembó, Cerro Largo (excepto la de Río Branco), Treinta y Tres, Lavalleja, Canelones (excepto sucursal Atlántida), Florida, Durazno, Flores y San José.



El sindicato comunicó que no se harán horas extras, no se aceptarán cambios de turno ni de tareas y no se cargarán autómatas (cajeros automáticos y buzoneras) después de la apertura al público.

Además, el sindicato informó que se hará una "aplicación a rajatabla de normativa vigente, tanto procedimientos administrativos como de seguridad".



AEBU realizará el viernes 25 de febrero la "Marcha de la Resistencia destino Punta del Este". El sindicato comenzará ayer a organizar la movilización “con los compañeros y ciudadanos de Maldonado”, dijo a El País Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial del sindicato.