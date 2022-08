Sindicato del Sodre denuncia trabajo en "malas condiciones" y falta de pagos desde mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación de Funcionarios del Sodre (Afusodre) se declaró en conflicto por el "no cumplimiento de acuerdos salariales y recorte presupuestal que afecta a todas las áreas de trabajo" de la institución. La partida salarial para funcionarios presupuestados tiene un retraso de pago desde mayo, denunció a El País Lilian Cardone, dirigente de Afusodre.

El sindicato, que nuclea a todos los sectores del Sodre, definió de forma unánime en asamblea general "comenzar a movilizarse para dar visibilidad a situaciones por las que se está en diálogo desde hace muchísimo tiempo sin recibir soluciones", "luego de agotar todas las vías de negociación".



"Hace diez años que la partida salarial se cobra de determinada manera y hoy quieren cambiar las reglas de juego y nos tienen trancada desde el mes de mayo esa partida".



La dirigente de Afusodre destacó que "no es desde el Sodre ni del Ministerio de Educación y Cultura, sino desde el Ministerio de Economía y Finanzas" que no se libera la partida salarial, y "no es la primera vez" que sucede este problema.



Esta partida salarial es para funcionarios presupuestados, explicó Cardone, y en el Sodre "más de la mitad de los trabajadores son subcontratados mediante fideicomiso", por lo que llevar adelante paralizaciones es un obstáculo, porque recargaría a ciertos sectores.



Fuera de la partida, también hay incumplimiento con los pagos de conciertos. Este año se comenzaron a pagar los conciertos realizados en 2021, pero "deben 2019 y 2020", explicó.



Además, entre los problemas "que no se ven", está el traslado de funcionarios de la oficina de archivo de la institución al Auditorio Nacional, "en malas condiciones". "Hay gente que está pasando mal, en lugares muy pequeños sin ventilación, sin ventanas... Siete personas en una oficina chiquita".



"Lo que el público ve y la publicidad muestra del Sodre son productos culturales de calidad, llevados a cabo por la labor incansable de sus trabajadoras y trabajadores. Lo que se desconoce es que detrás de esa labor se recortan salarios y condiciones de trabajo básicas hasta puntos insostenibles".