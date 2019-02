El sindicato de profesores tiene sus “autoconvocados”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Compas, si no empezamos a hacer algo esto no va a mejorar, las injusticias no se resuelven solas, de hecho tienden a empeorar”. Con esas palabras arengaba por Whatsapp uno de los “autoconvocados” en el sindicato de profesores de Montevideo (ADES). “Autoconvocados”, así les llaman a los docentes interinos de Secundaria que, si bien forman parte del sindicato, quieren que sean atendidos sus reclamos específicos.

Un tercio de los profesores de liceos carece de título. Eso lleva a que estos docentes no puedan asumir la efectividad del cargo (algo así como ser el titular del puesto). Sucede que muchos de estos profesores cumplen las mismas funciones que sus pares efectivos, pero no reciben la misma estabilidad. Por ejemplo, a veces tienen un grupo todo el año, pero el docentes titular es quien firma su regreso para los exámenes haciendo que los interinos se queden sin cobrar el último tramo del año.



Incluso hay docentes con títulos de profesorado que cumplen funciones interinas, por ejemplo ocupando un cargo provisorio o teniendo algunas horas como interino en otro centro educativo. Eso hace que el porcentaje de interinos sea significativo en Secundaria y haya adquirido fuerza para autoconvocarse.



“Proponemos la formación de una nueva categoría de docentes por asignatura que ponga en un lugar intermedio, es decir después de la lista de egresados no efectivos y antes de los docentes que carecen absolutamente de ninguna formación docente, a los estudiantes de profesorado, ordenados en categorías por las asignaturas que les falta para egresar, de tal forma que existiría un incentivo real para terminar las carreras”, dice una de las mociones de los autoconvocados que no logra la adhesión del resto de los sindicalistas.



En algunas asignaturas el total de los docentes son interinos, típicamente en las ramas artísticas en las que aún no hubo un egresado de esas carreras. En otras, como Educación Física, la inmensa mayoría es efectiva y el título es obligatorio para ejercer. Luego hay casos intermedios, como Matemáticas e Inglés, pero asociadas a la falta de profesores.